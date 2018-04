Los famosos “packs”

Perla es una joven originaria de Tampico quien tuvo que salir de la ciudad porque dijo que ya no se sentía a gusto.

No fue el calor, la comida, la falta de oportunidades académicas y laborales (situaciones más frecuentes que motivan a los jóvenes a emigrar), sino el hecho de que unas fotografías íntimas que se tomó hace tiempo salieron a la luz en las redes sociales.

Con una plena juventud y con las ilusiones que puede tener cualquiera de su edad inexperta, creyendo ciegamente en una persona a quien le entregó toda su confianza, pensó que sería un detalle muy importante tener documentado ese momento de intimidad con su pareja.

Pero las cosas no salieron como ella pensaba y ahí quedó el asunto. Con el paso del tiempo empezó a recibir mensajes y llamadas hostiles, amenazantes, advirtiéndole que esas imágenes serían del dominio público.

Con la confianza puesta en su familia, ella les contó lo que ocurrió y las consecuencias que le estaban generando, hecho que sus seres queridos entendieron y la apoyaron.

Así empezaron a crearse cuentas en Facebook, Twitter, algunos blogs e incluso grupos de WhatsApp, donde empezaron a compartirse fotografías y videos de jóvenes originarias de Tampico, Madero y Altamira, entre ellas Perla.

Ella lo detecta, ya fuera de la ciudad, aunque ya con la conciencia un poco más tranquila, reconoce que fue un tropiezo en su vida y que no le queda más que salir adelante en sus nuevos proyectos, porque nada puede hacer para borrar todas esas evidencias que ya deben tener hasta en China, gracias al Internet.

Por su mente le pasó la idea de denunciar, aunque no estaba muy convencida del todo, pues dice que de qué va a servir, las autoridades no van a darle seguimiento, es mucho el protocolo, el papeleo, las vueltas, y al final no van a dar con ningún responsable pues tampoco tiene pruebas o sospechosos. Un caso perdido, para resumir.

“Esto tiene que parar”, dijo al enterarse de que nuevamente se filtraron fotografías de cientos de mujeres, más de 600 carpetas con contenido pornográfico, que en algún momento fue robado de sus archivos o arrebatado; realmente no tiene una idea clara de cómo es que por tanto tiempo han seguido circulando sus imágenes.

Mientras esto pasa, el contrabando de fotos íntimas sigue creciendo, como una tendencia en la zona sur de Tamaulipas, y hasta el momento nada se puede hacer para detenerlo.