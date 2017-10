“La Gran Estafa” en la Fiscal de Tampico

Con una estrategia más simple que la que vimos en la famosa película “La Gran Estafa” (Ocean’s Eleven), donde los personajes armaron un plan detallado de cómo robar un casino en Las Vegas, fue así como con toda la tranquilidad del mundo se llevaron más de 800 mil pesos de la Oficina Fiscal de Tampico.

El colmo de los colmos, el que creíamos que aún no veríamos, o una burla, es como califican algunos funcionarios el suceso que ocurrió justo en las narices de la Policía Auxiliar y de una cámara del C4.

Y luego empezaron a salir las hipótesis, desde el mismo delegado de la Policía hasta la alcaldesa, que de cierta manera tratan de matizar el asunto y hacerlo ver como un “hecho aislado”.

Por un lado hubo un exceso de confianza en la Oficina al no tener ningún tipo de protocolos internos, como cámaras de seguridad, vigilante, o ya de plano un perro que cuide el lugar.

Pero hay algo en lo que coinciden tanto el mando de la PEA como la edil porteña, y es que sospechan que alguien desde adentro planeó todo.

Pues sí, es la respuesta más obvia si tomamos en cuenta que sabían por dónde entrar y dirigirse, pero sobre todo el hecho de que sabían que había mucho dinero en ese momento en las cajas fuertes.

Por cierto y con su perdón pero, ¿quién podría ser tan tonto como para dejar casi un millón de pesos en una oficina que no tendría actividad dos días? No me responda; es que hasta el lunes iban a pasar a recoger el dinero el personal de Valores.

Ese atraco representa la realidad que azota a la zona conurbada, pues ya ni con la Policía a un lado, la sociedad puede tener esa seguridad que tanto demanda.

Es la misma canción de siempre: no hay suficientes policías para cuidar e inhibir el delito en los tres municipios.

En parte también el reproche es contra la ciudadanía, que no se anima a denunciar y así la autoridad no puede actuar.

¿Pues con qué ganas van a querer interponer denuncias si el trámite es tan pesado y tedioso que las intenciones se pierden? Ya lo dijeron alguna vez elementos de Tránsito que han agarrado ladrones: pierden casi todo el día con ese procedimiento y al final salen libres.

A ver qué otra dependencia es blanco de ladrones; como están las cosas no es algo descabellado y puede que se repita en otro lado.