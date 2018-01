Duele la cuesta

Seguramente usted ya resintió los estragos de la cuesta de enero en su bolsillo. En verdad que cómo han subido los precios de los productos básicos del hogar; tan solo el huevo cuesta 80 pesos la tapa.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos estableció que desde diciembre de 2017 el salario mínimo general sería de 88. 63 pesos diarios, monto que apenas y alcanzaría para adquirir este alimento, eso sin tener que comer otra cosa; todo el sueldo del día se iría en los huevos.

Y eso no es todo, pues los comerciantes reconocen que también el aceite, el arroz, la leche y hasta los plátanos se encarecieron significativamente.

Ya ni me quiero acordar del gas LP, que de mediados de 2017 que costaba alrededor de 500 pesos el tanque de 30 kilos, para diciembre del año pasado se elevó 100 pesos más la misma medida. En verdad que me da miedo quedarme de nuevo sin gas por el dolor que me da soltar 600 pesos para más energético.

Así como yo, miles de familias se encuentran con la incertidumbre de que cada vez más el gasto se va incrementando pero adquiriendo pocos productos; unos más de plano han tenido que cambiar sus hábitos de vida para poder llevar la fiesta tranquila con la cartera.

Ya no compran el tanque completo de 30 kilos, ahora prefieren las recargas, como si fuera para el celular; compran el gas por raciones, para que de esta manera el dinero restante alcance para la despensa.

No es posible comprar todo el gas si no hay nada en el refrigerador para usarlo en la estufa.

Algunas familias, las más humildes, recurren a la leña para preparar sus sagrados alimentos.

Es una incertidumbre tal que los ciudadanos esperarían respuestas de los gobernantes, sobre todo de los que ahora buscan ocupar la tan codiciada silla presidencial.

Sin embargo, en lugar de ideas para saber cómo van a mitigar estos verdaderos problemas sociales que representan las alzas a todo, se la pasan descalificándose entre ellos, desayunando, llevando a sus hijos a la escuela y otro de plano se fue a cortar el cabello.

Pónganse a hacer algo importante y no hagan de las actividades cotidianas algo asombroso; no son hazañas, como las de Anaya.