Esto es una ‘spotiza’

Con base en las reformas a la ley electoral que aprobaron los partidos, nos están dando una spotiza con un total de 58 millones 536 mil 576 minutos de spots que se transmiten desde el 14 de diciembre en 6 mil 222 estaciones de radio y televisión, en forma independiente de la que nos dieron previamente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya.

De acuerdo con esa ley, los partidos, sus candidatos y la autoridad electoral tienen 48 minutos de spots al día que tienen que pasar de las seis de la mañana a las 12 de la noche, en 3 mil 754 estaciones de radio y dos mil 468 de televisión en todo el país, y me refiero, insisto, exclusivamente al periodo que va del 14 de diciembre, que iniciaron las precampañas, al final de las campañas, el 27 de junio, y a los tres días previos a la elección, el 1 de julio, que serán todos del INE y del Tribunal, en eso que llaman periodo de reflexión, que en realidad es de desintoxicación de propaganda.

En la precampaña que está por terminar el domingo para iniciar el lunes ese limbo legal que es la intercampaña de 45 días, los 48 minutos de spots se dividen así: 30 para los partidos y 18 para la autoridad; en la precampaña son 24 y 24 y en la campaña se acentúa el bombardeo partidista con 41 minutos para ellos y siete para la autoridad.

De acuerdo a Consulta Mitofsky, que dirige Roy Campos, en la precampaña, del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018, nos han dejado ir 17 millones 919 mil 360 minutos de publicidad; en la intercampaña, del 12 de febrero al 29 de marzo, 46 días, serán 13 millones 738 mil 176 minutos; y en la campaña, del 30 de marzo al 27 de junio, otros 26 millones, 879 minutos que dan un total de 58 millones 536 mil 576 minutos de publicidad, que si se dividen en spots de 30 segundos, alcanzan 117 millones 73 mil 152 spots que promedian 597 mil diarios en las citadas 6 mil 222 estaciones de radio y televisión.

Y por eso la gente está harta de sus spots, que, en lugar de difundir, provocan un rechazo automático, por pasados de minutos y de spots.

Retales

1. IMPUNIDAD. La fiscalía del Estado de México sigue en ceros ante el asesinato del diputado federal priista con licencia y precandidato a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas. Desde el 22 de septiembre de 2014 que asesinaron, en Guadalajara, al diputado también priista Gabriel Gómez Michel, no habían ejecutado a otro legislador federal;

2. ‘VOUCHER’. Yo que me precio de conocerlo, no veo a Carlos Slim firmando una cuenta de restaurante de 350 mil pesos y dejando 50 mil de propina. Y menos con una tarjeta que no sea la de su banco; y

3. ‘FAMIGLIAS’. De las familias políticas en los gobiernos estatales, destacan los cuatro Cárdenas en Michoacán, los tres Del Mazo en el Estado de México y los dos Echevarría en Nayarit, los dos Murat de Oaxaca y los dos Moreno Valle de Puebla, que ahora la busca con su esposa, más los proyectos de julio: los Yunes en Veracruz y la familia de Graco en Morelos.

