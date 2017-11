Monreal con AMLO: coordinador o senador

Hay que consolidar lo esencial para operar lo demás. Florestán





El viernes pasado se llevó a cabo el reencuentro Andrés Manuel López Obrador-Ricardo Monreal, después de ocho meses de no hablarse.

La última vez que lo hicieron fue en una gira por Guanajuato y se acabó.

De acuerdo con la versión del zacatecano, no se habían visto porque él se metió muy fuerte en el proceso electoral del Estado de México y luego vino el conflicto por su proyecto para ser el candidato de Morena al gobierno de Ciudad de México, cuando ese cargo estaba decidido para Claudia Sheinbaum desde al menos cuatro años atrás, y luego le vinieron con aquello de la encuesta en la que lo mandaron hasta el cuarto lugar después de la propia Sheinbaum, Martí Batres y Mario Delgado.

Ante esto, se le acercaron de todos los partidos: el autollamado Frente Opositor, el PRI, el Panal y hasta el Verde.

En el primer caso le quedó claro que no tenía espacio, esa posición era para Alejandra Barrales, como la presidencial será para Ricardo Anaya; al PRI le dijo que no, cuando un cercano a ambos le llevó en privado el mensaje que en público le había enviado el tabasqueño: Que no vaya a ir con lamafia del poder.

Y por eso hablaron el viernes por la tarde durante dos horas, quedando en volver a verse esta semana.

¿De qué? No lo sé, no me lo dijo porque acordaron anunciarlo juntos.

No creo que en este primer reacercamiento hubieran hablado de cargos, pero si hubiera sido así, lo que más le conviene a los dos es que Monreal no sea presidente del partido, una derrota en Ciudad de México o en la presidencial se la cargarían con todos sus epítetos que siempre inician con traidor. Yo de ser López Obrador, que no lo soy, lo designaría coordinador de su campaña como hace seis años, cuando hizo un gran papel ante Luis Videgaray, de Enrique Peña Nieto, y Roberto Gil Zuarth, de Josefina Vázquez Mota. De ser el zacatecano pediría ir al Senado.

Pero como no soy ninguno de los dos y la política activa nunca ha sido lo mío, habrá que esperar esta semana para confirmar, primero, lo que ya está confirmado: que Monreal se queda en Morena y, segundo, cuál es su futuro con Andrés Manuel.

RETALES

1. FISCAL. De nuevo volvieron a batear la convocatoria en el Senado para el fiscal electoral y me aseguran que mañana ya la publicarán para que haya titular de la Fepade el 10 de diciembre. Las precampañas inician el 14 y para entonces ya estarán todos los gallos en el palenque;

2. ADVERTENCIA. Janine Otálora presentó su primer informe como presidenta del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación y declaró estar preparada para actuar con firmeza y ser un árbitro confiable, fuerte e imparcial y que las libertades que no sepamos defender hoy serán los males del día de mañana; Y

3. PREVENIDOS. El PRD registró su alianza con el PAN al gobierno de Ciudad de México como Consejo Electivo, no vaya a ser que se les rompa el bloque para la Presidencia por el tema del candidato, que Ricardo Anaya tiene amarrado con ellos o sin ellos, vía el PAN.

Nos vemos mañana, pero en privado





lopezdoriga@milenio.com

Twitter: @lopezdoriga o Web: lopezdoriga.com