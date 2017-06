Revire de panista a panista: ‘irresponsable-inmoral’

Ahora los naufragios son terrestres.

Le contaba ayer que el miércoles, en Radio Fórmula, el senador Ernesto Cordero había acusado a la dirigencia nacional del PAN de estar negociando la derrota en Coahuila ahí en no sé qué mesa cuando debimos haber ganado con holgura y que la militancia necesitaba entender qué había pasado el domingo 4 de junio en las elecciones de esa entidad y del Estado de México, donde el partido se fue a la cuarta fuerza.

Para rebatirlo, pidió entrar al aire el secretario general panista, Damián Zepeda, pero se le complicaron los tiempos y ayer jueves ya lo tuvo para ejercer su derecho de réplica, y a horas de iniciar la reunión de la Comisión Permanente, calificó la declaración de Cordero sobre Coahuila de irresponsable e inmoral.

Dijo así: Como secretario general, con respeto pero con contundencia, se lo digo, no tiene derecho a hablar a nombre del PAN haciendo afirmaciones falsas, refiriéndose a su dicho de que no tenían 30 por ciento de las actas porque los panistas solo cubrieron 70 por ciento de las casillas y que ahora estaban queriendo negociar en una mesa. Eso es completamente falso, añadió, y lo quiero dejar bien claro. Es una falta de respeto al partido, al candidato, a la militancia de los ciudadanos que están luchando por defender a Coahuila. Yo les pido que de lo que no saben, no hablen porque la gente los está escuchando y se trata de un senador, Cordero, emanado del Partido Acción Nacional. Es una falsedad muy grave, con respeto pero con mucha contundencia quiero decirle que eso es falso y que no tiene derecho a hablar de ello.

—¿Por qué dices que es inmoral? —le pregunté.

—Es inmoral porque Cordero está afirmando algo completamente falso diciendo que el partido está queriendo negociar en una mesa el estado de Coahuila, lo que es completamente falso. Estamos en los tribunales defendiendo el triunfo —respondió.

Y con ese conflicto abierto, y otros, se sentaron a las cinco de la tarde en el pleno de su Comisión Permanente que, como prueba de la confianza que se tienen, prohibió a los comisionados entrar con teléfonos, cámaras o grabadoras para evitar filtraciones, otra muestra de la desconfianza de quienes aseguran que el enemigo está en casa y el elefante en la sala, en la sala azul, por supuesto.

1. Ausente. Felipe Calderón no asistió al consejo de anoche por motivos de trabajo, está en Boston. Pero reiteró su llamado a que sesione en días no hábiles, no hacerlo complica la asistencia de gobernadores y otros servidores públicos. Es vital que haya discusión interna, mensajeó;

2. Pensión. Calderón anunció que ha decidido donar su pensión como ex presidente de la República a la organización Aquí Nadie se Rinde, para niños con cáncer;

3. Tiradero. El PRD está hecho para la división y la derrota electoral. Lo que acaban de ganar sorprendentemente en el Estado de México ya lo están echando al retrete en la pugna por su dirigencia.

