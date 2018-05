La respuesta que cada quien quiere oír

Aquí como loco, buscando la calma. Florestán

Desde hace tiempo he registrado que no hay otro tema que la sucesión presidencial.

A nadie le importa el hecho histórico del primer encuentro entre los presidentes de Corea del Norte y Corea del Sur, su abrazo y que el de arriba cruzara la línea divisoria tomado de la mano del de abajo. Ya pocos reportan la ofensiva de Trump contra su mismo gobierno, lo que entiendo, ni contra los migrantes mexicanos y centroamericanos que intentan cruzar desde nuestra frontera. Ni el alto nivel del peso ante el dólar que en menos de 15 días pasó de 17.95 a 19. Ni que la Bolsa de Valores suba o baje, no quienes pasaron a la liguilla, de no ser por la eliminatoria que equivale a la final Pumas-América.

En México solo hay un tema que ha rebasado el buenos días y el cómo estás o el mucho gusto que ha sido reemplazado por el ¿Cómo la ves? y cuando uno responde, sabedor de la respuesta, ¿Cómo veo qué?, le reviran hasta indignados No te hagas pendejo, cómo la ves, ¿quién va a ganar las elecciones? y se enzarza en una discusión sin final, donde no hay argumento ni análisis que valga, solo quieren nombres y, de preferencia, el que ellos traen en mente.

No sirve de nada hablar de los tiempos, de los debates, menos de las plataformas, propuestas o posibilidades de los candidatos, solo buscan la confirmación del que traen en mente, ya sea López Obrador, Anaya o Meade, donde no hay espacio para el razonamiento, pues lo que quieren es confirmar su proyección, espacio en el que para los lopezobradoristas solo quieren que se les confirme a López Obrador, a los anayistas, a Anaya y a los seguidores del candidato del PRI, a José Antonio Meade, ya para no mencionar que los márgaros, como les llama Juan Ignacio Zavala, solo quieren la respuesta de su hermana Margarita y a los de Jaime Rodríguez, que son los menos, los del gobernador con licencia de Nuevo León.

Hemos llegado a un punto de crispación, donde no cabe el razonamiento, sino la descalificación, el estás con mi candidato o estás contra él y contra mí.

Y así nos la vamos a llevar los dos próximos meses, las elecciones son en 60 días, en los que el común denominador será, como es, el enfrentamiento, no las razones.

1. ABRAZOS. El presidente Peña Nieto asistió ayer a la comida que Emilio Gamboa organizó en su casa para despedir a esta legislatura que terminó su último periodo ordinario, dejando pendiente, entre otros, el tema del fuero;

2. “SPOT”. El INE decidió ayer que el spot de los niños producido por Mexicanos Primero no busca influir en las preferencias electorales, por lo que seguirá al aire; y

3. CORTO. Lo importante sobre la serie acerca de Populismo en América Latina, no es quién lo haya patrocinado, como dice Andrés Manuel, sino el derecho a verlo y luego juzgar. El candidato de Morena, en un exceso, ha llegado a decir que si le dicen quién lo pagó, él lo subirá a su Face. Y no se trata del condicionamiento, sino de la intolerancia. Que cada quien lo vea y cada quien decida. No vale le censura previa.

