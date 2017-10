Sí, la decisión sigue siendo de Peña Nieto

Yo soy yo y mis historias.

Le he contado que, de acuerdo con la fuente más cercana, Enrique Peña Nieto, como jefe del PRI, no ha tomado una decisión sobre el candidato presidencial del Revolucionario Institucional, para lo que ausculta pero al final será una decisión, debo decirlo, unipersonalísima y que tendrá clara en el momento que se anuncie.

También he señalado que en la decimosegunda asamblea de su partido, tras eliminar sin ningún obstáculo el requisito de los diez años de militancia, los priistas de verdad lo interpretaron como el destape de José Antonio Meade, por la dedicatoria. Y no solo los militantes, también en la oposición y en un amplio sector de la sociedad, al igual que los otros presidenciables.

Pero Peña Nieto no destapó a nadie, se dio cartas, mejoró su mano, eliminando obstáculos para el encarte, porque los precandidatos hoy siguen siendo, además de Meade, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño y José Narro.

Hay quienes me dicen que Meade no puede ser candidato porque debe sacar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, en lo que tienen razón. El Congreso tiene que aprobar el paquete fiscal, antes del plazo constitucional del 15 de noviembre. Debo apuntar que la fecha original para el inicio de las precampañas era al día siguiente, 16 de noviembre, pero con el ajuste que hizo el INE al calendario electoral, pasó al 12 de diciembre.

Sin embargo, hay un recurso del PRI, que no se maneja solo, ante el Tribunal Electoral para que el INE mantenga la fecha original de arranque, el 16 de noviembre, ya aprobado el paquete fiscal.

Y hasta donde lo conozco, Peña Nieto, en política, no hace nada por nada, todo tiene una intención y como él ha dicho a sus cercanos, en el tema de sucesión es previsible, y cita el caso del Estado de México con Eruviel Ávila hace casi siete años.

Su decisión, pues, la podremos conocer el mes que viene cuando hoy todavía no la tiene tomada.

RETALES

1. PARÓN. Diego Fernández de Cevallos me dijo ayer, rotundo, que él no representa a Ricardo Anaya en el llamado Frente Ciudadano, como se le había atribuido al presidente del PAN. Yo no soy representante de él para este trámite ni para otro asunto. No soy gallo, ni amarrador ni dueño de esa pelea, zanjó;

2. DAMNIFICADO. Si algo tenía frágil la PGR, entre otras cosas, era el edificio sede, dañado estructuralmente por el sismo de 1985. El sismo del día 19 lo acabó de inhabilitar y ahora Raúl Cervantes tendrá que buscar nueva sede, y me refiero a la PGR; y

3. TRIBUNAL. Hasta la presidenta del ahora Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México desde los tiempos de Marcelo Ebrard, Yasmín Esquivel Mossa, saldría afectada en las investigaciones del desastre inmobiliario por el temblor. En su momento fue recusada por conflicto de intereses, su marido es dueño de una de las principales constructoras y desarrolladoras del gobierno, Riobóo, pero entonces tuvo un salvador que ya no está.

