Margarita: renuncia pero no declina

Florestán

Cuando Leopoldo Gómez, director y conductor de Tercer grado, nos dijo la semana pasada que tras la participación en el programa de Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, sería el turno, ayer miércoles, de Margarita Zavala, y hoy jueves de Jaime Rodríguez, lo entendí no como un ejercicio democrático, sino como un ejercicio periodístico de equidad, que ha sido siempre lo nuestro.

Pero también vi el reto porque la equidad no es tratar igual a los desiguales, eso es desigual. También tenía una carga, sin duda, por tratarse de una mujer candidata, aunque pueda sonar políticamente incorrecto, aunque esa fuera realidad.

Durante días estuve, obsesivo que es uno, recuperando declaraciones de Margarita, respaldos y críticas, coyunturas, contrastes y recorriendo la memoria, la conozco desde hace más de 20 años, y saqué una serie de preguntas sabiendo que no siempre se pueden hacer todas por el tiempo o por repetitivas.

Así, ayer, tomábamos café con el doctor Gómez antes de las 9, hablamos y en eso nos sonó la alarma sísmica de Televisa y ahí vamos todos al camellón de Chapultepec de acuerdo con los ensayados protocolos de seguridad.

Pasada la revisión obligatoria de las instalaciones, regresamos cuando ya llegaba Margarita Zavala y nos fuimos al estudio, donde Leopoldo hizo la presentación, estableció la primera pregunta y ella comenzó a responder.

Yo la escuchaba atento cuando de repente me dije:

—No, no puede ser… —y ella siguió desarrollando— No, —me comenté— no viene por ahí.

Ella siguió y me corregí mentalmente.

—No, sí viene por ahí, va a renunciar a la candidatura… —me quedó claro en ese momento.

Y ¡bolas!, que lo anuncia:

He decidido y aprovecho aquí (en Tercer grado) para decirle a los ciudadanos que retiro mi candidatura de la contienda (presidencial) por un principio de honestidad política, pero también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda para México.

—¡Lo dijo! —exclamé por dentro sin poder reprimir una expresión de sorpresa —¡Lo dijo…! —me guardé mis preguntas y ya la entrevista fue otra.

A partir de ese momento la entrevista cambió y ella también, inició un nuevo liderazgo que tomará su dimensión a partir del 1 de diciembre, sobre todo si Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones.

Y como me dijo hace casi tres años sobre su candidatura presidencial: lo hará con el PAN o sin el PAN.

1. AZUL. Damián Zepeda, presidente del PAN, le propuso un reencuentro con su partido y, claro, con el candidato Ricardo Anaya;

2. ROJO. René Juárez, presiente del PRI, le ofreció un acercamiento con la vertiente ciudadana del candidato José Antonio Meade, cercano a ella y a Felipe Calderón; y

3. PIRATAS. Dice Lorenzo Córdova que al INE, a diferencia del Banco de México, no lo hackearán porque está blindado. Se le olvida a Lorenzo que no hay nadie blindado.

