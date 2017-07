Que a Bartlett no le consta si Salinas ganó o perdió

El cauce natural de las cosas, antes de mejorar, es el de empeorar. Florestán





Cuando la agenda nacional parece estar de vacaciones, luego de la intensidad de los procesos que llevaron a las elecciones del pasado 4 de junio, la actualidad más reciente se remonta a las elecciones presidenciales de julio de 1988, ¡hace 29 años!, cuando la versión más propalada y repetida es que aquella noche se cayó el sistema para callarlo y darle la victoria al candidato del PRI, Carlos Salinas, sobre Cuauhtémoc Cárdenas, que lo fue del Frente Democrático Nacional.

Y que el operador de aquella caída y callada fue Manuel Bartlett Díaz, quien como secretario de Gobernación del gobierno de Miguel de la Madrid, era presidente de la Comisión Federal Electoral, correlación de cargos vigente hasta la reforma política de 1996.

Ayer, pues, 29 años y cinco días después, el hoy coordinador de la bancada del PT en el Senado y operador legislativo de Andrés Manuel López Obrador, negó que él hubiera tirado el sistema.

Hace unos días se publicó una entrevista en la que habría afirmado que Salinas no ganó aquellas elecciones, lo que luego aclaró, y ayer me dijo: Yo nunca dije que perdió la elección, pero tampoco dije que la ganó, que él solo recibió los paquetes de los 300 distritos electorales y los envió a la Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral, que dio la victoria a Salinas. Yo no tuve nada que ver, reiteró.

Y que fue el presidente De la Madrid quien aquella noche de las elecciones, miércoles 6 de julio, ordenó a Jorge de la Vega Domínguez, presidente del PRI, que saliera a declarar ganador a Salinas, lo que hizo sin cifras.

Sobre la caída del sistema dijo que eso nunca ocurrió porque no existía sistema alguno, pero que como lo declaró Diego Fernández de Cevallos, lo han dado por bueno desde entonces.

Y que fue quien negoció con el PRI, a través de Manuel Camacho, para que el PAN reconociera a Salinas en el Colegio Electoral y que estaba dispuesto a confrontarlo, a lo que hoy a las dos y media de la tarde, en Radio Fórmula, responderá el propio Fernández de Cevallos, quien había comentado que se iba a romper una amistad, cada quien en su trinchera, de 40 años.

RETALES

1. LISTA. Margarita Zavala me dijo que ella es la única que puede vencer a Andrés Manuel López Obrador en 2018, por lo que urgió a Ricardo Anaya a tomar una decisión y dijo que él se quede de jefe del PAN y ella de su candidata, sola o en coalición;

2. ANTECENTES. Recordaba ayer Leopoldo Gómez que en las alianzas PAN-PRD para gobernador con un candidato ex priista, han ganado 70 por ciento. La falta de alianza en los estados de México y Coahuila, los derrotó el 4 de junio; y

3. ASAMBLEA. Se empiezan a levantar y alinear los fantasmas del viejo y dinosáurico PRI, de cara a la asamblea nacional del 12 de agosto, dentro de un mes. Uno de ellos lo tiene en casa, es el elefante en la presidencia de la Fundación Colosio.

