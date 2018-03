Kushner: el mensaje es el mensajero

Divide pero no vence.

Florestán

Ayer le contaba que en el encuentro Enrique Peña Nieto-Jared Kushner, enviado de Donald Trump a México como su asesor senior, el mensaje era el mensajero.

La audiencia, como se le llamó a esta visita formal a Los Pinos, fue negociada durante semanas por Luis Videgaray —que, sin duda, es el más cercano a Kushner y por esa vía a Trump y al entramado de la Casa Blanca— a partir del desencuentro telefónico entre los dos presidentes, conversación en la que Peña Nieto se opuso a que en una eventual reunión entre ambos, el muro fuera el tema y mucho menos que México lo fuera a pagar, reiterándole que si hay un punto de acuerdo entre todos los mexicanos es el muro.

Ese fue el punto de inicio de la visita de Kushner a México: el reconocimiento de que entre los dos presidentes hay un desencuentro: the Wall, y lo que hizo el enviado de Trump fue, desde el reconocimiento a esa diferencia, avanzar en los demás temas de la agenda bilateral: la negociación del TLC y los aranceles al acero y aluminio mexicanos, partiendo del condicionamiento de Peña Nieto de que esa agenda tiene que ser global, no de tema por tema, como se hizo en el pasado con el argumento de no contaminar un tema con otro, sino lograr un acuerdo en todos los asuntos comunes, desde la negociación expedita del mismo tratado, hasta la migración, pasando por el control de armas y dinero de allá para acá, el reconocimiento de que el narcotráfico es un problema común, y los convenios pendientes en materia de seguridad, frontera, entre otros.

Y que mientras no se resuelva el bloque completo, a partir del avance en lo comercial, no hay modo de un encuentro entre los dos presidentes que dependerá, insisto, lo acordaron en Los Pinos, del nivel de progreso alcanzado en los acuerdos vinculados con la relación bilateral integral, destacando el TLC.

Entiendo que hay quienes han criticado este encuentro, pero también que es necesario contar con un puente.

Y no hay otro que el de Videgaray-Kushner.

Aunque a algunos no les guste.

Ayer Trump exentó a México, por tiempo indefinido, del arancel a nuestras exportaciones de acero y aluminio.

Y ese fue uno de los temas en la mesa de Los Pinos el miércoles.

Retales

1. FERRI. El tema de la explosión del ferrI en el muelle de Playa del Carmen de la empresa Barcos Caribe, propiedad de Roberto Borge Martín, papá del ex gobernador preso, podría dar un grave vuelco si se confirma la versión del autoatentado, que ha afectado a toda esa Riviera dorada del turismo. Suena descabellado, pero no imposible.

2. LÍMITE. El INE dará ya las constancias de candidatos independientes a Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez. Y podrán subirse a la precampaña, pero los pocos spots que tienen se los darán hasta que arranque la campaña; y

3. PRISA. Ricardo Anaya se registrará como candidato de su Frente el domingo, el mismo día que Margarita Zavala. El registro es del 11 al 18. Luego los demás. López Obrador mandará un enviado y José Antonio Meade irá con todos los suyos.

Nos vemos el martes, pero en privado

