Intolerancia en la sede del INE

Hacen de la calificación una descalificación.

Florestán

El pasado 12 de octubre, recibí una invitación de Lorenzo Córdova en su carácter de presidente del INE para confirmar mi participación en el Foro Internacional Debates Electorales, El Reto hacia 2018, a la que me había invitado unos días antes de palabra y yo había aceptado, ya que estoy convencido de que no existe democracia sin debates y que los debates a medias, como los que hace ese instituto, no lo son y retratan una democracia a medias, que tampoco lo es.

Yo soy de la idea de que el debate es uno de los más sanos ejercicios de la democracia, la confrontación de argumentos y personalidades que en las actuales condiciones legales resulta imposible porque contrario al espíritu del debate, que es conocer a los participantes, están diseñados para no conocerlos, son una serie de monólogos en los que no hay discusión.

La idea de este foro organizado por el INE era la de establecer un intercambio de argumentos y opiniones que permitan la realización de debates más flexibles, la confrontación de ideas y que se brinde a la ciudadanía la información necesaria para la emisión de un voto razonado e informado en las elecciones del 1 de julio.

Y en eso estaba, confirmado y reconfirmado cuando me entero vía una nota en La Jornada, el domingo 22 de octubre, que había inconformidad entre (algunos) partidos y (dos) consejeros por el predominio de Tv Azteca y Televisa en el Foro del INE y que esas empresas se han distinguido por ser críticas del modelo de comunicación política vigente, por lo que decliné mi participación ante esa intolerancia y para no caer en una provocación.

Sí, en lo personal, soy un crítico del modelo de comunicación política vigente que acota la libre expresión de las ideas.

Y pregunto a los consejeros Pamela San Martín y Marco Antonio Baños, ¿ser un crítico de ese modelo o trabajar en Televisa es un motivo para discriminar, para descalificar?

No cabe duda, malos e intolerantes tiempos corren.

Retales

1. APPS. Margarita Zavala me habló ayer de los problemas que han tenido los aspirantes a las candidaturas presidenciales por la vía independiente con la aplicación del INE y también me comentó que si el Frente por México abriera la elección de su candidato presidencial, se lo pensaría en su momento. Pero coincido con ella: no lo abrirán, es para Ricardo Anaya;

2. Prófuga. Agentes de Inteligencia de la Procuraduría de Justicia de Ciudad de México, de Edmundo Garrido, ubicaron a la prófuga Mónica García Villegas, dueña del colegio Rébsamen, donde murieron 19 menores y siete adultos, y tiene dos órdenes de aprehensión, una por homicidio culposo. Sigue su detención; y

3. Recuperación. David López, diputado federal y ex vocero del presidente Enrique Peña Nieto desde los tiempos del Estado de México, superó este fin de semana un trasplante de hígado, como lo dio a conocer su cuenta de Twitter: todo bien, pronto retomaré mis actividades. ¡Ánimo, David!

