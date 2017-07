INE. Su confiabilidad depende de la oposición

En nombre de las reglas, las rompen. Florestán





Ayer me refería en este espacio a la urgencia de quienes han emplazado, hoy estamos a 361 días de las elecciones federales, a la doble vuelta presidencial y al cambio de consejeros del INE, y un amigo me hizo ver que daba la impresión de coincidir con ambas, a lo que le respondí que en el primer caso, segunda vuelta, sí, siempre y cuando se legislara con tiempo, no se limitara a la elección presidencial, abarcara las legislativas, y en fecha posterior, para poder construir la gobernabilidad, que me parece la prioridad. En cuanto al cambio de los consejeros del INE, no estoy de acuerdo porque me parece que es una reacción arrebatada por el resultado de la jornada del pasado 4 de junio.

Y me explico. En las elecciones del 4 de junio para gobernador en los estados de México, Coahuila y Nayarit, el PRI retuvo los dos primeros y la alianza PAN-PRD ganó la alternancia en Nayarit y 112 de los 212 municipios veracruzanos.

En las de junio del año pasado, Acción Nacional ganó siete gobiernos de los 12 en juego, lo que convirtió a los consejeros del INE en unos demócratas confiables y nadie reclamó su salida. Ahora con la derrota del PAN en Coahuila, y de Morena en el Estado de México, ¿esos consejeros han dejado de ser lo que fueron y se tienen que ir? ¿Su confiabilidad democrática depende de las derrotas del PRI como en 2000?

Y ya los veremos cuando el mismo INE con sus mismos consejeros, acate el mandato del Tribunal Electoral para regular la aparición de presidentes y voceros de partidos en su pauta oficial de radio y televisión a partir del 8 de septiembre, que inicia el proceso electoral, contra lo que están Morena, por la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y con él, PT y Movimiento Ciudadano; el PAN, por la de Ricardo Anaya, y el PRD, no sé por qué.

En fin, que segunda vuelta por gobernabilidad, sí, pero con tiempo y espacio; salida de los consejeros del INE, que alababan el año pasado, no veo por qué.

RETALES

1. AJUSTE. De acuerdo con un previo del proceso electoral, las precampañas iniciarían en noviembre, para cuando ya debería haber precandidatos, claro, pero el oficial señala que esa etapa será en diciembre. De todos modos un mes antes los habrá, no veo que resistan un mes más;

2. OBVIO. No hubo sorpresa alguna cuando ayer el presidente del Senado, Pablo Escudero, declaró que no hay consensos, y la presidenta de la Cámara, Guadalupe Murguía, que no hay condiciones para el anunciado período extraordinario, y lo batearon. Pendiente queda otra vez el fiscal y magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción, la ley de Seguridad Interna y mucho más; y

3. TIEMPOS. Cuando se construyó el esperpento de camellón-muro en el Paseo de la Reforma, en tiempos de Marcelo Ebrard, que sí rompe con la estética nadie dijo nada. Ahora el Metrobús afea, los micros, no.

