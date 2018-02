No es con el hijo, es con el sistema

Confunden acusación con sentencia.

Florestán

Por un comentario en la mesa de discusión de los miércoles en Fórmula, que lleva más de 12 años al aire, el programa cumple 24 el 3 de mayo, con don Pepe Fonseca, Roy Campos y René Casados, sobre los familiares en la política, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, al que conozco hace muchos años, se prendió y mandó un mensaje de advertencia al presidente ejecutivo de Grupo Fórmula, Jaime Azcárraga Romandía, y al que esto escribe, a través de un mensaje vía una tercera persona: Dile a Jaime (Azcárraga Romandía) que tendrá respuesta quien agrede a mi hijo (…) Por cierto, ¿por qué no pregunta López-Dóriga de qué viven los hijos de López Obrador? Esa sí que es una monarquía corrupta. No, así no.

Yunes se refería, quiero entender, a un comentario que se hizo en la mesa, que yo inicié, sobre las monarquías del poder.

De que él dejaba a su hijo en el gobierno de Veracruz, Graco en Morelos y Rafael Moreno Valle a su esposa en Puebla, bueno, al menos como candidatos.

Pero que no era nuevo. Que en el Estado de México, el actual gobernador es el tercero, tras su abuelo y su padre, y que en Michoacán fueron cuatro Cárdenas, Dámaso, hermano del general, el propio ex presidente, Cuauhtémoc y su hijo también Lázaro.

Y yo agregaría después, pero ya no al aire, que el punto era que los padres, maridos y padrastros estaban anulando a sus candidatos, pues, por ejemplo, sobre el caso Veracruz, se habla del hijo de Yunes, en Morelos, el hijo de Graco y del mismo Graco, y en Puebla de la esposa de Moreno Valle, sin que identifiquen bien a bien los nombres de los candidatos si no su parentesco, que es por el que lograron sus respectivas candidaturas.

Si por eso enfureció Miguel Ángel Yunes y lanzó la amenaza, allá él.

No es personal y quien se refirió a su hijo fue él, yo no.

Yo hablé del papá, del gobernador de Veracruz.

Retales

1. REFUERZOS. De los coordinadores de las cinco circunscripciones que anunció ayer Andrés Manuel López Obrador, información que se había filtrado desde el miércoles, destaco el regreso de Marcelo Ebrard, tras cinco años de vivir en París, y el de Ricardo Monreal, que recuperó su relación de entre los escombros, a donde la había mandado tras la designación de Claudia Sheinbaum como candidata a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. Ambos serán senadores;

2. ‘FAKE’. El mismo López Obrador reveló que Claudio X. González había ido a ver al presidente Peña Nieto para que impidiera su triunfo electoral, lo que desde un principio deseché, a lo que dijo que se negó. Por la noche, el mismo miércoles, Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, salió a decir que eran fake news, que nunca se había dado tal encuentro; y

3. CONTAMINANTES. Ildefonso Guajardo me aseguró ayer que las negociaciones del TLC deben terminar antes de las elecciones en México y de las de medio término en Estados Unidos para que una no contamine a la otra. Y se entienden antes o rompen también antes, digo yo.

Nos vemos el martes, pero en privado

