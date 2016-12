Gasolinas, vacío de autoridad

Estos llegaron del más acá. Florestán

En la discusión sobre lo que se ha calificado de inminente alza de las gasolinas por la liberalización de los precios, el 1 de enero, hay que destacar la ausencia de la autoridad federal, dejando todo a los expendedores de gasolinas que juegan su juego.

Esto se da en el momento en que la producción de gasolinas de Pemex se encuentra en sus mínimos históricos y la importación en sus máximos.

Cuando el gobierno anunció la liberalización de los precios de las gasolinas se creó una falsa expectativa de precios bajos, lo que no garantiza la apertura que solo los hace flotar conforme los niveles internacionales. Si el petróleo está caro, la gasolina también, si el petróleo está barato, la gasolina también, pero no tanto. Es, como siempre, un poco la ley del embudo que afecta cuando sube, pero no tanto cuando baja.

La burbuja de esperanza se formó desde que el gobierno anunció que adelantaba un año, para este 1 de enero, dicha apertura. Pero la ilusión comenzó a convertirse en preocupación e incertidumbre, porque el tema ha sido controlado, reitero, por los dueños de las gasolineras, no por las autoridades de Energía y Economía.

Anoche se debía dar a conocer, por parte de la Comisión Reguladora de Energía, la calendarización y distribución geográfica de dicho proceso, que al ser de una complejidad incalculable, no será simultánea ni en todo el país.

Será de forma escalonada en el calendario y en la geografía a partir, no del 1 de enero, sino del 30 de marzo para culminar 10 meses después.

Y es que México nunca había vivido una liberalización de precios de tal magnitud y dificultad.

Yo espero que cuando la Comisión Reguladora de Energía asuma la rectoría del Estado en este tema, sobre todo en la vertiente de comunicación, llene el vacío que se creó y llenó de inmediato con los intereses de los dueños de gasolineras que han hablado de escasez y aumentos de precios de 15 por ciento, sin que nadie los ataje.

A menos que eso fuera cierto, claro.

RETALES

1. RESISTENCIA. Andrés Manuel López Obrador me confirmó que el 20 de enero, que toma posesión Donald Trump en Washington, estará en la frontera con Estados Unidos en Ciudad Acuña y Piedras Negras, Coahuila, en un acto de rechazo al muro prometido y apoyo a los mexicanos de ambos lados.

2. DELINCUENCIA. El regidor panista del gobierno municipal de Tijuana, Luis Torres Santillán, que además preside la Comisión de Seguridad, está detenido desde el viernes en San Diego, California, acusado de lavado de dinero. Fue capturado al cruzar la frontera. La semana que viene lo presentan ante una corte federal; y

3. CANDIDATO. Además de que Pablo Escudero podría ser el candidato de la alianza Verde-PRI al gobierno de Ciudad de México, en 2018, todo indica que seguirá presidiendo el Senado otros seis meses. Lo habían elegido para un semestre.

Nos vemos mañana, pero en privado

lopezdoriga@milenio.com

Twitter: @lopezdoriga o Web: lopezdoriga.com