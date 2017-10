Un frente ‘ciudadano’ sin ciudadanos

Solo quieren aceptar lo que no pueden obtener.

Florestán

He sostenido que el Frente Ciudadano por México fue un proyecto de Ricardo Anaya, aunque Los Chuchos lo reivindiquen, para llevarlo a la Presidencia de la República sin tener que contender con los precandidatos de su partido, Margarita Zavala, que lo aventaja en las encuestas, y Rafael Moreno Valle, quien se le ha acercado desde que dejó el gobierno de Puebla e inició una intensa y larga precampaña.

Su primer nombre era algo parecido a un frente opositor que luego modificaron por el de Ciudadano por México y que no era con fines electorales, cuando los ciudadanos no participaron en su integración, fue un acuerdo cupular y su único fin es el electoral: ganar el 1 de julio.

Ante esto, Zavala, Moreno Valle y el gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, dijeron sí al frente pero con proceso abierto para elegir al candidato presidencial, que no sea un acuerdo, como en su formación, de las citadas cúpulas. En esto va de acuerdo Miguel Mancera, cuando le preguntaron los reporteros, aunque él sigue, ha dicho, dedicado a la reconstrucción de Ciudad de México, ahora que ha terminado la etapa de búsqueda y rescate.

No sorpresivamente se lo había adelantado en este espacio, Nueva Alianza planteó subirse a ese bloque con la misma condición: abrir la selección del candidato. Es conocida la relación de Moreno Valle con el presidente de ese partido, Luis Castro.

Y en las mismas, le he contado, anda Encuentro Social, cuyo presidente, Hugo Eric Flores, me había dicho que no iría en alianza, se presentarían solos y él sería el candidato.

El punto es que el frente volvió competitivos al PRD y al PAN.

Pero no eliminó a los dos contendientes de Anaya, Zavala y Moreno Valle, al contrario, éstos le marcaron agenda al exigir algo que a los ciudadanos les hace sentido: abrir el proceso de selección de su candidato presidencial.

No hacerlo, como no quieren hacerlo, será más de lo mismo, pero en bloque.

RETALES

1. ADVERTENCIA. El PAN dio instrucciones a sus diputados de tirarse a matar hoy en la comparecencia de José Antonio Meade, al que le darán trato de contrincante presidencial de Anaya y no de secretario de Hacienda. Saldrá bien librado. Es un experto en comparecencias. El reto es la serenidad, de lo que también es profesional. Pero van por su cabellera;

2. GAS. José Antonio González, director de Pemex, me dijo que la refinería de Salina Cruz está dañada por el sismo que arrancó los generadores y se normalizará en dos semanas. Lo demás funciona y no se afectó el abastecimiento de gasolina pese a que 50 por ciento se importa de Houston, paralizado por el golpe del huracán Harvey, en agosto;

3. INDEPENDIENTES. Ya lo había hecho Pedro Ferriz, el sábado lo hará El Bronco y ayer Armando Ríos Piter se registró como aspirante a ser candidato independiente a la Presidencia de la República. No veo a más que puedan reunir un mínimo de 866 mil 593 firmas y que abarquen el 1 por ciento del padrón de 17 estados.

Nos vemos mañana, pero en privado

lopezdoriga@milenio.com

Twitter: @lopezdoriga

Web: lopezdoriga.com