El frente es para Anaya o para nadie

Cuando Ricardo Anaya y los suyos comenzaron a hablar con Los Chuchos sobre la posibilidad de una coalición para las elecciones de 2018, no estaba claro que la candidatura presidencial sería para el PAN, que tiene más presencia, y la del gobierno de Ciudad de México para el PRD, lo que afinaron antes de hacer el anuncio del que luego sería Frente Ciudadano por México, nombre que surgió de las negociaciones, pues en principio lo dicho era algo así como un Frente Opositor.

La idea, que Los Chuchos reivindican como suya, partía, para ellos, de frenar a Andrés Manuel López Obrador, y para Ricardo Anaya de derrotar al PRI. En ese lance se agregó Dante Delgado y su MC, creando un bloque competitivo ya aprobado por el INE.

El engaño surgió cuando sus cabezas declararon que no era un frente electoral y me pregunto, ¿si esto no es una alianza electoral, qué es?

Luego se acordó que el candidato presidencial sería Ricardo Anaya, como él había previsto, y Alejandra Barrales al Gobierno de Ciudad de México.

Y en eso quedaron cuando el lunes una carta pública de Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, por el PAN, y Silvano Aureoles, por el PRD, planteó un sí al frente pero condicionado el método de selección de candidato: consulta popular o encuesta, a lo que se sumaría Nueva Alianza y Encuentro Social, que habían descartado aliarse con el PRI.

Miguel Mancera no firmó la carta por la administración del desastre del día 19 y su compromiso de no pedir licencia a su actual cargo hasta no superar la emergencia, plazo que, para quienes aspiren a la candidatura presidencial dejen sus cargos, vence el 31 de diciembre.

Pero estoy seguro de que se sumaría a la exigencia.

Así como lo estoy de que si Anaya no es el candidato del frente, adiós alianza y se irá por el PAN.

Lo suyo es la candidatura presidencial con o sin frente.

Y siempre tendrá al PAN que controla.

RETALES

1. REVIRE. Dice Manuel Bartlett que en los terremotos de 1985 fui asignado para estar a cargo de ese período y no solo estuve en la calle permanentemente, sino que, además, fui quien creó el Sistema Nacional de Protección Civil, hoy Cenapred. Y habla de mi flaca memoria. Seguramente por eso no lo recuerdo en la calle;

2. REPITE. Tres de los presidenciables priistas se placearon en informes de gobierno: Miguel Ángel Osorio Chong, el viernes en Tamaulipas; José Narro, el día 30 en Querétaro, y José Antonio Meade, que nunca había llevado esa representación, tuvo dos, el primero en San Luis Potosí, el jueves 28, y el segundo el día 30 en Colima; y

3. ACLARANDO. El subsecretario de Egresos de Hacienda, Fernando Galindo Favela, aclaró que los donativos privados reunidos por fundaciones, aportados por particulares, los manejarán los receptores, no el gobierno que solo administra los recursos públicos.

