Lo que el ex fiscal dice que no dijo, pero no aclaró

Florestán

La edición de Reforma del miércoles 18 de octubre traía como nota principal una entrevista al entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo: Solicitó Emilio Lozoya a la FEPADE que lo exonerara. Presiona al fiscal por PRI-Odedrecht.

Dos días después, el viernes 20, a través de un escueto comunicado, el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, anunció su remoción por violaciones al código de ética de la PGR.

El punto central de este cese, como ha sido reconocido, es esa publicación de Reforma que ayer el mismo Nieto Castillo me aseguró que no dijo lo que se le atribuyó y que él no lo aclaró directamente porque los enfrentamientos con un medio de comunicación no resultan benéficos para un modelo de corporación de justicia, pero que sí mandó a una persona que trabaja con él a las instalaciones (de Reforma) y que les hiciera la precisión de que no había una correspondencia entre lo que había mencionado en la entrevista y lo que habíamos encontrado en el ámbito de su publicación.

Y entonces fue desmintiendo: que no declaró en esa entrevista que Emilio Lozoya le había enviado una carta para evitar que se le inculpara en el delito de desvío de recursos para la campaña presidencial del PRI en 2012; que tampoco declaró que le hubiera enviado una carta diciendo que hiciera un pronunciamiento público sobre su inocencia, no hice ningún tipo de declaración en ese sentido y menos otra en la que pedía su exoneración pública.

Lo que sí reconoció Nieto Castillo fue haber declarado que esa carta de Lozoya refleja en gran medida impunidad, es decir, el planteamiento de que soy una figura pública.

Y cuando le pregunté sobre los señalamientos de que su cese había surgido en Los Pinos, lo descartó: Yo creo que el cese lo ordenó el encargado de la PGR, de quien dijo que carece de esa atribución y por eso llevó su inconformidad al Senado, al que exhortó a pronunciarse a la brevedad.

En fin que este caso, como le decía, ha llevado a una crisis al Senado que suspendió la sesión del martes y no pudo instalar la de ayer miércoles por falta de quórum, provocado por la ausencia del bloque opositor al PRI y a favor de Nieto Castillo.

RETALES

1. CRISIS. En el Senado nadie cede. El PRI está por una sesión pública de Nieto Castillo y Elías Beltrán, a los que harían 34 preguntas por separado y luego votar en cédula secreta y, por el otro, el bloque pide una audiencia en la Comisión de Justicia para revisar la documentación y luego votar el caso en el pleno. ¿Es que no pueden hacer las dos cosas?

2. PRONTO. Ya es inminente la publicación de una serie de nombres involucrados en los sobornos de Odebrecht, la mayoría pasa por Pemex;

3. RIESGO. El peligro que corren es que si la PGR no avanza en el tema, que Raúl Cervantes dijo en su despedida que había dejado resuelto, podría intervenir el Departamento de Justicia de Estados Unidos y entonces, bye.

Nos vemos mañana, pero en privado

