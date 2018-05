Mis diálogos con Meade en ‘Tercer grado’

De una acusación

sacan una sentencia.

Florestán

El segundo invitado a la serie Conversaciones de la segunda temporada de Tercer grado, el lunes, fue José Antonio Meade, candidato presidencial de la alianza que encabeza el PRI, al que le comenté en la parte final dónde había estado la enjundia que había mostrado en el programa, a lo largo de su campaña, y me respondió:

Hay que aprenderle. Cuando hablaba como secretario de Hacienda no tenía uno que hablar fuerte. Son 18 años de horas de vuelo (de López Obrador en campaña) contra cuatro meses. Ahí vamos, ahí vamos y vamos a ganar.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA (JLD): A ver, José Antonio, ayer —me refería al acto de unidad priista del domingo— el nuevo presidente del PRI, René Juárez, dijo que ahora el equipo de campaña y el PRI van a ir por el mismo carril, pues ¿qué no iban por el mismo carril? Yo me imagino que no por los resultados que han tenido. Pero, ¿por qué no iban por el mismo carril?

JOSÉ ANTONIO MEADE (JAM): Pues porque hoy el PRI y la campaña asumen la misma plataforma.

JLD: ¿No la tenían?

JAM: Evidentemente no, pues no teníamos esa sintonía, y hoy claramente hay que hacer ajustes. Pero no habíamos logrado el que PRI y campaña asumieran la misma plataforma...

JLD: Había diferencias…

JAM: Había una falta de coordinación.

JLD: Peor…

JAM: Que ayer se suple absolutamente. ¿Cuál es la importancia del evento de ayer? Que campaña y partido asumen plenamente plataforma y perfil y con eso nos presentamos frente a los electores.

JLD: ¿Y por qué no había funcionado…?

JAM: Son campañas complicadas, son campañas difíciles. Había que hacer el ajuste.

JLD: Había dos equipos, porque yo veo que ustedes tienen más cuartos de guerra que en la Segunda Guerra Mundial, hay un cuarto de guerra para todo, y no se están comunicando dentro de la campaña...

JAM: Y por eso se hicieron los ajustes.

JLD: Y los resultados son esos, que no hayas podido subir como tenías proyectado…

JAM: Y por eso los resultados, después de lo de ayer, van a ser diferentes. Ayer tiene una importancia muy relevante en la campaña, y la importancia es que nos presentamos como uno solo.

JLD: Se tardaron mucho...

JAM: Sí, sí, así pasa en las campañas, son difíciles, se hacen ajustes, qué bueno que se hizo el ajuste, era importante, era necesario, y la señal que se manda es qué coalición, qué plataforma, qué representamos en esta elección. Cuando salga ahora un priista a la calle, ¿qué implica? Implica un compromiso en materia de educación, de salud, de seguridad y ver qué es lo que necesita cada familia para salir adelante y acceder a sus derechos. A partir de ayer hay esa plena identidad, oportuno el cambio, oportuno el ajuste, y mucho más oportuno, ahorita, que tenemos todavía parte del primer tiempo (de un partido de futbol) y parte del segundo para salir a convencer.

Y regreso al principio: ¿dónde estaba oculta la enjundia que Meade mostró en Tercer grado a lo largo de su campaña?

Ojalá que aflore.

