Mis diálogos con López Obrador en ‘Tercer grado’/ y III

Esta es la tercera y última entrega de lo que he llamado Mis diálogos con López Obrador en Tercer grado, en la segunda temporada de esta serie, Conversaciones, que inició el pasado jueves 3, con su participación, y donde ya se sentaron José Antonio Meade, el lunes, y Ricardo Anaya, anoche.

En esta última parte, el candidato presidencial de Morena decía que iba a trabajar 16 horas diarias, de modo que hagamos 12 años en seis, y que no haya reelección.

JLD: ¿Doce en seis? ¿Esa es una palabra de honor?

AMLO: Sí.

JLD: Doce en seis...

AMLO: No me voy a reelegir y lo mejor es que tengamos también mayoría en el Congreso.

JLD: Déjame agregar una cosa sobre esto. Si no tienen la mayoría en el Congreso... Veo que tu recurso muchas veces, es decir: vamos a la consulta popular. ¿Con la consulta popular es darle la vuelta al Congreso?

AMLO: No —respondió.

JLD: Porque has hablado de temas, esto nos vamos a la consulta popular, eso que lo decida la consulta popular…

AMLO: Eso es propaganda —atajó.

JLD: Yo no hago propaganda, es una pregunta —insistí.

AMLO: No estoy hablando de ti, propaganda de mis adversarios.

JLD: Yo no soy tu adversario, Andrés Manuel.

AMLO: No, te estoy hablando de mis adversarios. Ahorita –amplió– hay un mensaje del PAN en contra mía que dice esto: “Va a llamar a una consulta cada dos años” y pone a Chávez. Chávez dice: “Dijo que iba a llamar a una consulta cada dos años y se quedó 14 años”.

JLD: No, yo no me refiero a eso.

AMLO: ¿Luego, entonces…?

JLD: Yo no me refiero a eso —le reiteré. Yo a lo que me refiero es a utilizar la consulta popular para definir ciertos temas que no puedas resolver en el Congreso.

AMLO: Yo estoy pidiendo un voto parejo, porque no es un voto por candidatos, cambio sí, cambio no; es un voto por la transformación. Quiero que los ciudadanos nos den su apoyo para llevar a cabo la transformación que necesita México. Si no se logra, vamos a buscar acuerdos. Yo fui jefe de Gobierno de la ciudad los primeros tres años no tuve mayoría en la Asamblea Legislativa y no tuve ningún problema.

JLD: Pero gobernaste con bandos.

AMLO: Sí, con bandos, porque hacía falta poner orden, que fue lo que hice, sin violar la ley. Eso por lo que corresponde a tener mayoría en el Congreso. Y yo aprovecho para invitar a la gente a que nos ayude y voto parejo.

Y continuó:

Entonces, lo de la consulta, Joaquín, yo me voy a someter, porque ya lo ofrecí, a la revocación del mandato. Va a ser una iniciativa que voy a enviar al Congreso para que haya una pequeña reforma y cada dos o tres años, quiero ver nada más para que no se gaste para que no sean dos elecciones y a lo mejor va a ser en la elección intermedia del sexenio...

JLD: Como consulta…

AMLO: Y que el pueblo diga: “¿Quieres que siga el presidente o que renuncie?”. El pueblo pone, el pueblo quita.

Y ya, la mesa pasó a otros temas.

