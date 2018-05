Mis diálogos con Margarita en "Tercer grado"/ II

Los hay que confunden razonado con razonable. Florestán





En mis diálogos con Margarita Zavala, en Tercer grado del miércoles, tras anunciar que retiraba su candidatura presidencial, le comenté: Margarita, tú eres una panista sin PAN, a lo que contestó sin duda alguna: Sí.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA (JLD): ¿Y qué opinas, por ejemplo, de esa foto, donde tú ves al PAN de Ricardo Anaya, aliado con el PRD, donde ves a dos ex presidentes del PAN, Germán Martínez y Manuel Espino, levantándole el brazo, uno cada uno a Andrés Manuel López Obrador?

MARGARITA ZAVALA (MZ): Y compitiendo en quien hablaba mejor de él, ¿no?

JLD: Y después de lo que los dos habían dicho de él. Quiero que me des un punto de vista, porque esto habla de lo que es romperse un partido.

MZ: Yo, por un lado, creo que es más profundo, aunque en aquella ocasión dije papelazo de los ex presidentes del PAN, ¿no? Porque uno en el cumpleaños 29 del PRD, que yo creo que era una presencia innecesaria, vas en el Frente, pues sigues con los partidos, pero no necesitas mimetizarte ni hacerles creer que te la llevas re’padre, pues no es necesario.

JLD: Ponerte el chaleco amarillo.

MZ: Y luego, los otros dos, uno y otro, porque además entre ellos no se hablaban, y peleándose a ver quien hablaba mejor ahora del líder adquirido. Entonces lo que refleja es un poco esta pérdida de puntos de referencia, yo no soy de pleito, a lo mejor ahorita hablé mucho en contra del PRD, pero muchas veces negocié y llegué a acuerdos con gente del PRD y de muchos partidos, que pensaban totalmente distinto de mí, pero lo que enriquece la vida política es que los puntos de referencia sean claros, que los valores que se persiguen sean claros, esa es una manera de fortalecer la democracia y ese reflejo es de verdad el pragmatismo puro, y es la rendición de las ideas.

JLD: Sí, pero es que decirle pragmatismo ahora se ha vuelto en modo elegante para hablar de las miserias y el interés humano, ¿sí? Todo lo que no tiene explicación es pragmatismo.

MZ: ¿Es una miseria humana en cooperativa?

JLD:Sí. Se ha hablado y escuchado versiones de que en esta elección puede desaparecer el PRI, pero yo creo que el que puede desaparecer, y está más desaparecido que el PRI, hoy en día, es el PAN, no sé qué opines.

MZ: Bueno, porque en algún momento perdió lo que le daba sentido, que es la vida democrática, la defensa de libertades en economía, en política, hablar de libre mercado, de una economía humanista que obliga al Estado a intervenir para corregir las propias distorsiones que ocasiona el mercado. Y se empezó a desdibujar hasta en términos de fortalecimiento de instituciones, de estado de derecho, de instituciones jurídicas, empezó a hablar de cosas ni siquiera preestablecidas, es decir, se empieza a desdibujar y ese sí es un daño muy fuerte en la vida misma del partido, el PRI conserva sus dedazos...

JLD: Bueno, pero eso es el PRI.

MZ: Pero el PAN vive...

JLD: Hoy, nosotros sabemos lo que es el PRI; hoy no sabemos lo que es el PAN.

MZ: Ahora, finalmente, ¿qué va a pasar después del primero de julio? —dejó la pregunta.

Nos vemos mañana, pero en privado