La crisis del Senado, alguien cederá

Les decía alguna vez que los senadores son inmortales: no pueden pasar a mejor vida de la que tienen.

Florestán

El martes pasado le contaba aquí que la remoción del entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, Santiago Nieto, desencadenaría una crisis.

Y no había que tener una bola de cristal, solo reunir todos los elementos: la forma en que la PGR anunció el cese, la circunstancia más la crispación que se vive, ya inmersos formalmente en el proceso electoral, para llegar a esa conclusión.

Y sí, así fue.

La crisis estalló en el Senado de la República, donde el PRI con el Verde chocó con el bloque de la oposición, PAN, PRD, PT-Morena, a favor de la restitución del fiscal, pero no solo eso, se fueron a las formas que en esto de la política es fondo.

El lunes fue el primer round cuando los coordinadores del bloque opositor fijaron su posición a favor de la restitución del fiscal Nieto.

El martes, en la Junta de Coordinación Política, parecía haberse logrado un acuerdo como me lo anunció su presidenta, la priista Ana Lilia Herrera, cuando me dijo que el tema se desahogaría en una sesión del miércoles en la que comparecerían por separado Santiago Nieto y Alberto Elías Beltrán, a los que harían 34 preguntas a cada uno, luego, tras un receso, volverían a votar por el método de cédula, es decir, voto secreto, aunque cuando el mismo Senado aprobó su nominación por unanimidad, la votación fue en el pizarrón electrónico, es decir, nominal y pública. Por cierto, la sesión del martes se suspendió cuando los opositores tomaron la tribuna.

Por la noche el bloque rechazó el método y la forma del PRI. Que no sería en el pleno, los escucharían en la Comisión de Justicia para revisar sus pruebas y luego se votaría en el pleno abiertamente, no por cédula.

El miércoles ni siquiera pudieron instalar la sesión por falta de quórum, los opositores no acudieron a pasar lista cuando había 45 priistas y verdes y ayer de plano anunciaron que por falta de acuerdos el tema Nieto se vería la semana que viene, quizás el martes 31 si llegan a un acuerdo o el jueves 2, desdeñando que los 10 días hábiles para desahogar el tema vencen el viernes 3, cuando, si no se ha votado, prevalecerá el cese.

Retales

1. VACÍOS. Y así las cosas, hoy no hay fiscal general ni Fiscalía General ni fiscal Anticorrupción ni fiscal de Delitos Electorales;

2. QUE SÍ. El miércoles Luis Sánchez Jiménez, coordinador de la bancada del PRD, me declaró que si no resolvían el tema del fiscal no pasaría la Ley de Ingresos. Anoche la aprobaron en lo general por 90 votos a favor y 29 en contra; y

3. PREVIO. En la Comisión de Hacienda se había aprobado su dictamen por 13 votos a favor y cinco en contra: Armando Ríos Piter, independiente, Juan Carlos Romero Hicks, panista, y los morenistas Dolores Padierna, Mario Delgado y Benjamín Robles.

