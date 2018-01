Coaliciones electoreras

Calientan la pira de 140 a 280 grados. Florestán





En México pasamos del partido único, el PRI, a la coalición electoral de partidos, como una expresión de lo que algunos quieren llamar la transición democrática, marcadamente a partir de que el PAN, con Vicente Fox, ganara por primera vez la Presidencia de la República en las elecciones del 2 de julio de 2000, que tiene como antecedente las legislativas de 1997, cuando el mismo PRI perdió su mayoría histórica en la Cámara de Diputados, que nunca ha podido recuperar, y el Gobierno de Ciudad de México, que nunca ha sabido ganar.

Desde entonces, aquel PAN se presentó aliado, lo que son las cosas, con el Verde y el PRD, con Cuauhtémoc Cárdenas, con el PT, Convergencia, Alianza Social y la Sociedad Nacionalista, el PRI fue solo con Francisco Labastida.

En 2006, con el PRI, de Roberto Madrazo, se formó el Verde y con el PRD de Andrés Manuel López Obrador, PT y Convergencia. El PAN de Felipe Calderón jugó solo y ganó por .56 por ciento

Y en 2012 el PRI, de Enrique Peña Nieto, llevó al Verde, el PRD otra vez con López Obrador también repitió al PT y Convergencia, el PAN, con Josefina Vázquez Mota, solo, lo mismo que el Panal con Gabriel Quadri, siendo el ganador Peña Nieto con casi siete puntos sobre el tabasqueño.

Para el próximo 1 de julio las alianzas se ajustaron por el surgimiento de Morena, López Obrador, que va con el PT, y el PES, un partido confesional de derecha, cuyo dirigente, Hugo Erick Flores, había asegurado que él sería el candidato, pero se alió a AMLO.

Enfrente se dio la alianza impensable: PAN-PRD y la franquicia de MC, con Ricardo Anaya de candidato, mientras que el PRI, postuló a un no partidista, José Antonio Meade, y se alió con el Verde de siempre y el Panal.

Estamos ante alianza electoreras, no de gobernanza que, como hemos visto, nunca se ha cumplido porque lo que les interesa es el poder, no compartirlo.

RETALES

1. SENTIR. Ayer le contaba que de las 541 mil credenciales del INE solicitadas por nuestros paisanos en Estados Unidos, solo se han registrado 38 mil. Me faltó decirles que el voto mayoritario en Estados Unidos es antipriista, y no son los votos de allá los que deciden, si no los de sus familiares aquí;

2. CALMA. En Chiapas las cosas no se han resuelto, pero sí serenado aunque persiste el rechazo de Roberto Albores de ser el candidato de la alianza PRI-Verde vía consulta, lo que sí acepta Eduardo Ramírez, que es del Tucán, y el desenlace será el 10 de noviembre: si Albores acepta ese procedimiento, irá la alianza con el que gane, de no ceder, irá solo por el PRI y Ramírez por el Verde o por el Frente que lo quiere; y

3. REPLIEGUE. El comisionado de Seguridad, Renato Sales, anunció un repliegue de las fuerzas armadas en el combate a la inseguridad con la partida de 5 mil policías federales y elementos de la PGR a Colima, Manzanillo, Los Cabos y Cancún, y luego a Tijuana y Ciudad Juárez. ¿Si es el inicio del retiro, cómo van a cubrir el territorio con 35 mil elementos? ¿Qué opinan los secretarios de Defensa y Marina?

