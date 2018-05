Alejandro Ramírez a AMLO: no soy yo, son ellos

No hay crímenes de guerra, la guerra es un crimen. Florestán





Un grupo del poderoso Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que preside Alejandro Ramírez, se ha convertido en el principal frente contra la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Le puedo decir, que sin representar el sentir unánime, me consta que al menos dos de sus integrantes no están de acuerdo, la mayoría, hombres y mujeres, lo apoyan en su estrategia de promover la candidatura de Ricardo Anaya sobre la de José Antonio Meade.

También le puedo informar que el mismo Alejandro Ramírez, al frente del llamado grupo estratégico del CMN, del que forma parte Claudio X. González, pidió una reunión con el presidente Enrique Peña, en la que le plantearon dejara de apoyar a José Antonio Meade, y que operara su declinación a favor de Ricardo Anaya para frenar a López Obrador, al que ven como un peligro para México, y hablaron hasta que el presidente Peña Nieto tomó la palabra para decirles que no, que Meade no declinará por nadie, que Meade sigue siendo su candidato y lo será hasta el final y que él, como Presidente de la República no meterá las manos en la elección, ni por la vía de la declinación, y que aceptará el resultado del 1 de julio sea cual sea, confiando en que su candidato remonte y gane. Pero de operar o insinuar una declinación a favor de Anaya, ni hablar, les dejó claro. La elección seguirá siendo de tres.

Los empresarios encabezados por Ramírez salieron algo más que molestos por la negativa del presidente Peña Nieto.

Días después, el pasado martes 15, a las 4 de la tarde, en la oficina de un edificio de plaza Samara, en Santa Fe, Alfonso Romo se reunió con el mismo Alejandro Ramírez, donde éste le pidió que le dijera a López Obrador que no tiene ningún pleito con él, que es un malentendido, que tiene presiones de los empresarios, pero que en lo personal, no tiene nada contra él.

Lo que no sé es si Ramírez tuvo este encuentro y habló a nombre propio o enviado por los integrantes del ese Consejo Mexicano de Negocios, del que uno, el citado Claudio X. González, ha sido señalado en forma reiterada por el tabasqueño como cabeza de lo que llama mafia del poder y minoría rapaz; tampoco sé si todos estaban al tanto de esta reunión y de su contenido.

