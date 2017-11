Imposible ser candidato independiente

Guerra avisada sí mata soldado. Florestán





Cuando los partidos políticos, en una de las reformas a la medida de sus intereses, aprobaron la figura del candidato independiente se confirmó un dicho de mi mamá: el que hace la ley, hace la trampa.

Ellos hicieron la ley y la trampa. Sobre todo en la vertiente del candidato presidencial, donde no iban a permitir la competencia a su oligopolio con la participación de otros contendientes que no fueran de los suyos y por eso, sí, aprobaron la figura del independiente pero en condiciones tan inalcanzables que en su momento no alcanzaron a ver.

Y me refiero al número de firmas que un aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente tiene que reunir: 866 mil 593, y que abarquen el 1 por ciento del padrón electoral de 17 estados para lo que les dan 120 días.

No obstante, para la presidencial se anotaron 87 personas, de las que el INE declaró procedentes a 48 y de éstos solo cinco han podido reunir, hasta el momento, en 14 días, unas cuantas firmas, muy lejos del millón 200 mil que tendrán que recolectar por aquello de las anuladas.

Según el último reporte del INE, Margarita Zavala, la más conocida, ha reunido 35 mil 718 firmas, un promedio de 2 mil 552 diarias que de mantenerlo la llevaría al término del plazo a tener 207 mil, faltándole un millón si nos vamos hasta el margen de seguridad del millón 200 mil para asegurar el registro de candidata independiente.

La sigue El Bronco con 20 mil 471 firmas, un promedio de mil 640, y en tercer lugar la candidata promovida por el Congreso Nacional Indígena, María de Jesús Patricio, con 12 mil 369, 880 diarias. Detrás van Armando Ríos Piter, que ayer pidió licencia al Senado, con 7 mil 445 firmas, 531 diarias, y Pedro Ferriz de Con, con 4 mil 928, 352 al día.

Es cierto que todos conocían las reglas, todas menos una: la app que iba a introducir el INE que siendo un obstáculo, lo ignora y da cifras optimistas al informar que el incremento en la captación de firmas se triplicó al pasar de 27 mil 210 a 84 mil 664 en dos semanas.

¿De verdad eso los hace felices?

Mi cálculo con esos números y esas proyecciones es que en estas elecciones no habrá ni un candidato independiente, porque así estaba diseñado el programa, si acaso Margarita, pero tiene que multiplicar por 35 las firmas que tiene en este momento para lo que le quedan 102 días.

No cabe duda, hijo, el que hace la ley, hace la trampa.

Como ellos hicieron una y otra.

RETALES

1. ¿CRISIS? ¿Qué cuadro del PRI se fue a la Serie Mundial a Los Ángeles en medio de la crisis, lo que aquí en su CEN y en Oaxaca le agradecen?;

2. MUERTO. El Senado ya dio por muerto el caso Santiago Nieto, el viernes se confirma su cese y ha citado el martes para empezar a buscar al nuevo titular de la Fepade. Ahí comenzará la campaña presidencial; y

3. “PASARELAS”. Uno de los cuatro presidenciables del PRI, aunque para mí ya es asunto de uno, ha decidido no participar más en las pasarelas. En la próxima se confirmará quién es.

