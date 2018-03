Y eso que aún no hemos visto nada

Se persigue a sí mismo. Florestán

Este fin de semana fue determinante en el curso de las campañas electorales y podría serlo hasta en el resultado, lo que es prematuro aventurar cuando estamos a 23 días de que inicien las campañas.

Todo entró en ebullición el domingo anterior, 29 de enero, cuando Ricardo Anaya acudió a las instalaciones de la PGR para entregar un documento y encabezar un mitin en el exterior, donde no dijo que le habían ofrecido la oportunidad de declarar y él se había negado.

Ante esto, la misma PGR dio a conocer un video donde en dos ocasiones el titular de la fiscalía se ofreció a tomarle la declaración por la carpeta de investigación abierta por lavado de dinero, a lo que el panista se negó y Diego Fernández de Cevallos, que lo acompañaba, soltó un hijos de puta que, luego aclaró, no había sido para el funcionario, sino para la institución.

El jueves, el coordinador de la campaña de José Antonio Meade, Aurelio Nuño Mayer, exigió a la PGR que no se fuera a doblar por la presión política del grupo de Anaya, lo que fue ampliado por la noche en Si Me Dicen No Vengo, en ForoTV, en el debate que Enrique Ochoa sostuvo con Damián Zepeda y Yeidkol Polevsky, presidentes respectivamente del PRI, PAN y Morena.

Ya el domingo, en el aniversario de la fundación del PRI, con todo el escenario para él, el presidente Enrique Peña Nieto no asistió, Meade se dejó ir con el tema del pasado y de la corrupción para referirse a Andrés Manuel López Obrador y Anaya: Ni más caudillos o mesías ni usar la contienda electoral para blanquear culpas y dinero.

Al terminar el cumpleaños tricolor, respondió el panista y en menos de dos minutos anunció que de ganar la Presidencia, investigaría y castigaría, la lectura fue encarcelaría, al presidente Peña Nieto. Por la tarde, el mismo Ochoa Reza le respondió insistiendo en la exigencia de Nuño Mayer de que la PGR no se vaya a doblar en la averiguación abierta en la trama Anaya, al que volvió a acusar de corrupto y lavador de dinero.

Y en ese plano quedaron las intercampañas, a tres semanas del inicio de las campañas.

El hecho es uno: si la PGR documenta las acusaciones contra Anaya, tendrá que proceder y él se victimizará; de lo contrario, le habrán dado un gran impulso.

Y eso que, reitero, aún no hemos visto nada.

1. “CONSEJO”. Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la integración de su Grupo Asesor Electoral, formado por tres ex panistas, Germán Martínez, Gabriela Cuevas y el más conservador, José María Martínez. Dijo que son especialistas en asuntos de fraudes electorales;

2. COORDINADOR. Miguel Ángel Osorio Chong asume su rol de próximo líder de la bancada priista en el Senado, al encabezar la coordinación nacional de las campañas de los candidatos priistas; y

3. CERO. Sin avance alguno en las impugnaciones que se han presentado en el Tribunal Electoral contra el acuerdo del Consejo General del INE de prohibir los debates de candidatos en la precampaña. Los días siguen corriendo.

