Con Meade repiten operación contra Colosio

A últimas fechas he registrado el rumor del relevo del precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.

Y me remonté a los días que siguieron a la nominación de Luis Donaldo Colosio, el domingo 28 de noviembre de 1993, lo que nunca reconoció Manuel Camacho quien logró al día siguiente, lunes 29, que Carlos Salinas lo designara secretario de Relaciones Exteriores, desde la jefatura del entonces Departamento del Distrito Federal, y 42 días después, el 10 de enero de 1994, hoy hace 24 años, comisionado sin sueldo para la Paz y la Reconciliación de Chiapas, tras el alzamiento del EZLN en las primeras horas de aquel año nuevo.

Aquello, sin sueldo, reforzó la percepción de que, efectivamente, Salinas lo tenía como candidato alterno, lo que el propio Colosio y los suyos llegaron a creer. Hay que recordar el correo que le envió su coordinador, Ernesto Zedillo, el 17 de marzo de 1994 y que publicaría vía Reforma su secretario, Alfonso Durazo, en el que le advertía la necesidad de acercarse al Presidente que había cambiado de prioridad después del 10 de enero, al nombramiento de Camacho, de la campaña ganadora del PRI, a la paz en Chiapas, lo que había aprovechado éste para posicionarse como el relevo. Y eso que para entonces ya había pasado la declaración de Salinas del 13 de febrero del no se hagan bolas, el candidato es uno y es Colosio, lo que no alcanzó a frenar el rumor de los camachistas vía Marcelo Ebrard.

Hoy, casi un cuarto de siglo después, reproducen la estrategia cambiando el nombre de Colosio por Meade, y de Camacho por Aurelio Nuño y que todo lo opera Luis Videgaray. El error que cometen, quienes tripulan esta operación, es subestimar a Enrique Peña Nieto, que no es Carlos Salinas ni juega como él llegó a jugar.

Por ejemplo, anunciar los cambios en el gabinete y la comisión sin salario de Camacho en Chiapas, el 10 de enero, el mismo día que Colosio iniciaba su campaña presidencial, desplazando toda la atención y de lo que el sonorense se enteró por la noche vía el general Domiro García Reyes, lo que ahondó su preocupación por la veracidad de la versión del candidato Camacho.

Hoy hay quienes quieren repetir la estrategia y aparecen nombres de los que la empujaron hace 24 años.

Y que olvidan que ni al asesinato de Colosio, Camacho fue candidato.

RETALES

1. CAMBIOS. Ya conoceremos los cambios en el gabinete que además de Gobernación, Sedesol y Agricultura, abarcan otras dos secretarías. Los que salen irán al Congreso. Anoche se reunieron en Los Pinos el Presidente y Miguel Osorio;

2. LISTAS. Esto en la víspera de que el PRI publique la convocatoria para el registro de candidatos al Congreso, cuyas listas ve el propio presidente Peña Nieto con el precandidato Meade;

3. RENUNCIA. Javier Lozano, tras su renuncia al PAN, me dijo ayer que votará por José Antonio Meade y se dedicará a exponer las ambiciones de Ricardo Anaya, al que calificó de pequeño dictador. El presidente del PAN, Damián Zepeda, me dijo que no debatiría con el poblano.

