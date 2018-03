¿Por qué Anaya no se puede salir del tema?

No hay campañas políticas sucias,

la política es sucia. Florestán

Ayer escribía aquí que el PRI, y también Andrés Manuel López Obrador, tiene a Ricardo Anaya donde lo quería tener: a la defensiva por las acusaciones de lavado de dinero y no en el tema electoral.

Y es que en los últimos diez días, el candidato del Frente PAN-PRD-MC no ha tenido otro discurso que ese, que no sale del blanqueo de capitales y sin poder recurrir a la defensa vía spots como lo hizo contra el periódico El Universal, por la veda de la intercampaña.

Día tras día, sigue atrapado en el tema de los dineros, de las empresas fantasma, de los prestanombres, de la ingeniería financiera y del blanqueo de capitales.

No ha podido salirse de ese tema penal prácticamente en lo que va de la intercampaña, llegando al extremo, el domingo pasado, de organizar un mitin frente a las instalaciones de la PGR a las que acudió para entregar un escrito, no para declarar ante el agente del Ministerio Público de la Federación, lo que dijo que haría otro día.

Y allí, ante más periodistas que seguidores, leyó un mensaje a lo que siguió el señalamiento de la misma instancia del rol que un empresario queretano, Manuel Barreiro, del que en un principio tomó distancia con Carlos Loret, había jugado en una empresa fantasma en la que con 10 mil pesos de capital se hicieron de un ingreso de 54 millones de pesos.

En el correr de estos días, Anaya ha quedado atrapado en ese tema, incapaz de dar una repuesta contundente que no sea el del señalamiento de que el PRI está operando esta campaña sucia, que el gobierno, vía la PGR, está detrás y que ya saben dónde vive para que vayan a detenerlo, cuando el camino tenía que ser el de haberse presentado ante ese Ministerio Público federal a declarar, no a dejar un escrito y protagonizar un mitin.

No tengo claro lo que está viendo Anaya, pero sí lo que están considerando algunos de los suyos, el fantasma de relevos que empieza a aparecer, como cuando, por otros motivos —que no levantaba, decía—, planteó que Aurelio Nuño supliera a José Antonio Meade como candidato presidencial del PRI, lo que no voló por ser dos casos diferentes y ahora se repite en forma de drama.

RETALES

1. ANIVERSARIO. Hoy, hace 12 años, Pancho González me incluyó en su plantilla de MILENIO, lo que para mí ha sido una distinción a la que trato de corresponder todos los días. Espero haberlo logrado y seguir haciéndolo. Gracias a todos;

2. AVORACE. Cuando la alianza de Morena y la de PAN-PRD ha llenado sus espacios en las listas de legisladores, el favor lo cacha el PRI, ya que los que queden fuera de sus listas no tendrán la salida de irse a esa oposición; y

3. PENDIENTE. El Tribunal Electoral no tiene plazo para resolver la impugnación de la Cámara de Radio y Televisión contra la prohibición del INE a los debates entre candidatos en la intercampaña, recurso al que habrían acumulado el expediente de José Antonio Meade y el PRI, en el mismo sentido.

Nos vemos mañana, pero en privado

