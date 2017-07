Peña Nieto-Trump, solo un encuentro

Dios mío, ¡hazme incrédulo!

Florestán

Mañana en Hamburgo, en el marco de la cumbre del G20, el presidente Enrique Peña Nieto sostendrá su primer encuentro a nivel jefe de Estado con Donald Trump, quien llega a esta reunión con una Europa crispada tras el desastre de la pasada cita del G7, en Sicilia, el pasado 27 de mayo.

Aquello fue un desencuentro entre las potencias europeas que pensaban, ilusas, ver a un Trump conciliador, palabra que no está en su diccionario y donde no solo sostuvo su rechazo a los conceptos del libre comercio y cambio climático, sino que los endureció, llevando a la canciller alemana, Angela Merkel, a declarar que habían perdido un aliado, Estados Unidos, y que Europa debía atender por sí misma esa agenda mundial.

Diez días después, el 8 de junio, Merkel llegó a México en visita oficial, y la agenda con el presidente Peña Nieto coincidió con la europea en los temas globales de comercio y cambio climático, pero también en lo tocante al muro, uno de los dos temas más sensibles para los alemanes, y los migrantes.

Esa misma línea, sobre todo comercio y medio ambiente, es la que ha llevado a Francia, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Noruega y, por supuesto, Alemania a formar un frente común lidereado por Merkel, contra la intransigencia de Trump y así se lo reiterarán mañana cuando se sienten en Hamburgo las cabezas de las 20 economías más fuertes del mundo.

En estas condiciones se dará el encuentro uno a uno entre los presidentes Trump y Peña Nieto, después de que éste cancelara, el jueves 26 de enero, la visita que tenía programada a la Casa Blanca, el martes siguiente, en rechazo a la política del muro del estadunidense.

¿Qué esperar de este encuentro? Pues solo que transcurra del modo más terso posible, y revisen los temas migratorio, que es central, y el TLC, cuya revisión inicia el 16 de agosto. El muro está fuera de la agenda, pues ahí chocan.

Todo eso ya lo debe tener planchado y bien planchado, porque de lo contrario no se habría concertado la entrevista, Luis Videgaray, al que en este encuentro le va mucho, y como dijo él mismo: no hay que crear expectativas porque no se van a cumplir ni acuerdos ni soluciones.

Y a esperar la posterior declaración de Trump, que es cuando descompone aún más las cosas.

1. DEDO. Este fin de semana Morena definiría el método para elegir candidato al Gobierno de Ciudad de México, aunque la decisión sea de Andrés Manuel y su favorita, la más cercana y leal, Claudia Sheinbaum. El que más se ha movido es Ricardo Monreal, que sería un candidato formidable, pero Andrés es Andrés;

2. EL OTRO. Martí Batres, presidente capitalino de Morena, es el tercer aspirante a esa candidatura por el gobierno de Ciudad de México, muy lejos de Sheinbaum y de Monreal; y

3. CITATORIO. Parte de la estrategia de Javier Duarte, cuando inicie su proceso en México, es citar a Miguel Ángel Yunes y darse un cara a cara. Será su primer encuentro público.

