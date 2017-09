El velo entre escombros de Frida Sofía

Me parece que fue durante las afectaciones del huracán Alex, en los estados de Coahuila, Nuevo León y parte de Tamaulipas, allá por la segunda mitad del mes de junio de 2010 -si mal no recuerdo- cuando el entonces novato director de Protección Civil de Tampico Eduardo Zamorano Riestra salió a los medios locales de la zona conurbada para advertir sobre los posibles embates del meteoro en la zona -anuncio a todas luces magnificado- y ante un posible desborde del sistema lagunario y de afluentes.

Aquellos que recuerden aquel bochornoso episodio, sabrán de qué les hablo: desde el momento del anuncio hubo compras de pánico; gasolinerías y supermercados, abarrotados; trabajos y escuelas, con ausentes y estas últimas, casi desoladas. ¿Qué pasó entonces el día siguiente? Nada.

Ni siquiera hubo fuertes vientos o abundantes precipitaciones; simple, no pasó a mayores. Alex o aquel ciclón, de acuerdo con la trayectoria trazada, pasó de largo por Soto la Marina, aunque efectivamente las otras entidades mencionadas y una parte de los municipios del norte de la entidad -sobre todo en zonas bajas- tuvieron sus afectaciones; la zona sur, esos días permaneció imperturbable. Este hecho desató críticas sobre la falta de conocimiento en el manejo de la información del novel funcionario. Aunque no debe negarse la incredulidad y el eco de los medios; jugó un papel fundamental para aquella exagerada alerta.

Lo ocurrido entonces (un error) y tras el sismo del el pasado 19 de septiembre, habla de lo serio que puede ser alentar datos no confirmados frente a una sociedad sensible, y en este último caso, anhelante de buenas nuevas. Ese día y los siguientes, hubo varios rescates de personas atrapadas de entre las ruinas, y hasta después del enredo, con premura, se dieron a conocer.

En medio de tanta información mal intencionada, tendenciosa y peligrosa que circula no sólo por las redes sociales, se hace necesario que los responsables salgan a dar la cara y reconozcan la falta, dando a ver el lado humano, que nos hace vulnerables.

Frida Sofía, para nada ha sido una invención o fantasma. Es el anhelo vivo de hallar entre todos los escombros de un país sumido en el dolor -y no solo por desgracias naturales- una luz que redima tanta corrupción y ruina en la clase política nacional, e indolencia de la gente que mueve los hilos en este país. Pero como ha dicho el pensado Rob Riemen, esto no se debe buscar y esperar de la política. Porque sobre todo en ellos, no se hallará a un redentor.