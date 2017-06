¿Qué falta para no desfallecer en el caos vial?

Camino unos pasos a la esquina más conglomerada de la ciudad, en callejuelas en verdad pequeñas. Y de repente: ¡zas! La magia se hizo. En automático los choferes de una estrecha hilera de automóviles se detuvieron para darme el paso. No muy convencido de la situación, miré para enfrente y a mi lado: ¡Estaba yo solo! Sí, era a mí a quién otorgaban el paso.

Me pellizqué el brazo, por un momento pensé que se trataba de un sueño, pero no.

En las antepasadas vacaciones de verano me tocó viajar a la ciudad de Querétaro. Dicha experiencia no deja de sorprenderme satisfactoriamente. Su centro histórico, sus pequeñas calles y espacios, recorrerlos a pesar de las distancias, era una delicia y nunca me tocó escuchar un solo claxon.

Estas pasadas vacaciones me lancé hasta Aguascalientes y me hallo con una experiencia, si no igual, muy similar. Carros de todo tipo, deteniéndose para darme el paso y yo, preguntándome: ¿qué han hecho en estas latitudes para que exista este grado de educación vial?

Caminar por la tarde en la ciudad de Tampico, bajó un sol abrasador en medio del embotellamiento de calles, es una proeza. Quizá preámbulo del solsticio de verano y su día más largo y caliente del año, hace que cunda la desesperación. El centro en horas pico no deja de ser un verdadero caos. El sudor que escurre por mi rostro y cuerpo; la sensación térmica es de los 40 grados centígrados, arruina mi de por sí estropeada dermis ante tanto polvo y polución.

Para colmo, dicha contaminación se manifiesta hasta en los oídos. Claxon tras claxon son accionados por desesperados choferes mal educados, que te arrollan, frente la presencia casi fantasmal de un no menos malhumorado tránsito y, ¡nadie hace nada!

Eso me lleva a preguntarme: ¿qué nos hace falta para alcanzar -lo más cercano siquiera- una educación así, en las calles de nuestra ciudad? ¿Tendrá que ver ese tan recurrido y escuchado término: disposición, política o legislativa?

De alcanzar su aplicación, todos coinciden, los gobiernos logran grandes avances. Pero no existe la intención de avanzar en materia de leyes que rijan el descontrolado tráfico, a través de la dirección hecha para ello: Tránsito y Vialidad.

Dicen que las comparaciones siempre son malas, pero en ocasiones son inevitables; sobre todo cuando a pesar del paso de administraciones locales, continúan los problemas en las calles, -y los días, con calor sofocante o sin él-, se desdeñan las incipientes leyes de Tránsito, que existen por escrito, sin pena ni gloria.