Hay espacio para avanzar al horizonte con los jóvenes de hoy

Las estadísticas y los números no engañan: los jóvenes tienen la sartén por el mango en estas elecciones. Pregúntenle a Andrés Zorrilla, alcalde de Ciudad Madero, cuando algunos vieron extraño que apostara a las proyección de Dragon Ball Super en Ciudad Madero. O al mismísimo Andrés Manuel López Obrador al ser ovacionado en el Tec de Monterrey por los Millennials o Generación “Y”; la mirada en general de candidatos está puesta, sin duda, en los jóvenes.

Ellos están ansiosos, pese a lo que piensen muchos dinosaurios de la política; salir del estupor que ofrece lo cotidiano, lo monótono o rutinario, en principio es la mejor aventura, y si ésta va acompañada de un deseo (quizá involuntario) de asimilación de nuestro entorno, la salida de Ítaca promete, salvados los obstáculos, la retribución de las mieles y memorias de los dioses.

Cuando me han comentado (estudiantes) nóveles “viajeros” querer abordar -en dos semanas- temas tan profundos como la mejora en la calidad de vida a través de la conservación de un recurso que nos es tan vital como el agua, e ir en busca de sus posibles formas de saneamiento; además, de intentar tomar el “toro por los cuernos” en un tema tan sensible como la justicia y su impartición –sobre todo en época electoral- en un México donde son pocos puntos en su geografía que se salvan de la corrupción; situación que ha terminado por dañar el cumplimiento de las leyes y por ende, deteriorado las instituciones justas y sólidas, deviniendo en toda posibles de violencia, les he dicho; bienvenidos a una solución de altos vuelos, a un proyecto que aunque les pareciera idílico, los compromete a iniciar un viaje de ida, sin vuelta.

Los jóvenes preparatorianos del CBTis 103, Elián Cedric, Melany, Jaime, Marcial y Yael han desarrollado una tarea escolar que los involucra en los problemas sociales. Han hecho un libro dividido en dos partes: Agua limpia y saneamiento, y Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; han escrito un ensayo aportando una conclusión y posible solución.

¿Hay espacio para la utopía en el mundo hoy? le preguntaron a Eduardo Galeno (+): sí, “en el sentido de Fernando Birri: La utopía está en el horizonte y yo sé, no la voy alcanzar. ¿Para qué sirve? para eso.. para caminar, recordó”. Enfrentada la Hidra (serpiente mitológica, que al perder una cabeza le brota otra) a la vez estos jóvenes abren la caja de Pandora. Como atribuiría Seutonio a Julio César la frase al regresar a Roma y cruzar el Rubicón: Alea jacta est… (la suerte está echada). En hora buena a los profesores por su decisión de involucrar así a nuestros jóvenes.