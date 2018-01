Juan Jesús y la “biblia del huapango”

Si se contara esta historia podría ser como lo haría un mero espectador: podría decir que todo empezó con Los Trovadores Huastecos de Tamaulipas; muchos después uno sabría que 523 páginas son insuficientes, en una edición del año 2000 (hace 18 años); sí, la llamada “biblia del huapango” aunque extensa, apenas representa una parte de la vasta historia de uno de los personajes dentro del puerto: Juan Jesús Aguilar.

Para muchos, el poeta; para otros, excelente columnista, narrador, ensayista, productor de radio; pero sobre todo, investigador de la que se convertiría su más honda pasión, al punto que a pesar de todo su trabajo, no puede compararse el valor de su legado o entenderse a Juan Jesús, sin aquel amor y gusto por el huapango, por el gusto de lo nuestro; la tradición Huasteca.

Él mismo tuvo la oportunidad de narrar aquellas largas charlas, experiencias, que se fueron sumando -en un compás de espera, interminable, molesto para los músicos- en una obra que no terminaba por llegar; pero una vez terminada, sigue siendo base para nuevos investigadores. El Bar Co de Tampico, como lo llamaban (Bar Comercio) fue el punto de reunión en el que convivió con aquellos músicos que de otra manera, no serían más que leyendas.

Sirenio Rivera, Juan Coronel Guerrero, Salvador y Efrén Arteaga Pérez, Paulino Segura, y tantos otros desde ejecutantes de violín, jarana y guitarra quinta, trovadores y decimistas huastecos, se daban cita en el sur del estado, en nuestro amado Tampico.

La poesía le venía de cuna: fue hijo del Rafael Aguilar Muñoz, pianista; él tocó guitarra eléctrica y piano, incluso formó un grupo de rock, Los Dreamers. Como cita el cronista de la ciudad, Marco Antonio Flores: “fue editor; productor de Radio UAT y colaborador en el Programa “La Tienda de los Unicornios”, trabajó para tres de los periódicos de la ciudad. Fue asesor del Módulo Lectura y Escritura Avanzadas en la Universidad Pedagógica Nacional, miembro fundador de la Asociación Bibliófila y Cultural de las Huastecas y fundador del grupo literario 7aller Sie7e, la cual sigue publicándose por parte de sus integrantes en MILENIO Tamaulipas; así como tuvo una decisiva participación en la edición de dos importantes volúmenes: Cuna de Sueños Huastecos, un referente para la zona publicada por nuestra casa editorial.

Formó parte de uno de los más importantes encuentro de escritores en el país, “Letras en el Golfo”, a lado de Carmen Alardín, Gloria Gómez y Arturo Castillo.

El 4 de enero, Juan Jesús Aguilar León nos dejó, preocupado siempre por el trabajo artístico de los jóvenes; desde mi columna recuerdo al hombre apasionado, complejo para muchos, pero sobre todo al amigo.