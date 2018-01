El papa y obispos en procesos de reconciliación

En cable noticioso dice: “La visita del Papa a Chile, que hace semanas parecía un viaje sin mucha trascendencia, se complica a cada paso. Después de la jornada en Santiago, dominada por los abusos sexuales en la Iglesia chilena, por los que Francisco pidió perdón, el segundo día, en Temuco, la capital de Araucanía y corazón del conflicto mapuche, también se torció por la quema de otras tres iglesias católicas y una evangélica protagonizada con toda probabilidad por grupos de este pueblo originario, que reclama estas tierras tanto en Chile como en Argentina desde que fue arrasada a finales del siglo XIX”.



Redondea la inteligencia de lo anterior, lo que aconteció en Temuco: “el Papa ofreció su misa en la zona más pobre de Chile, en la que trató de calmar los animos y ejercer de mediador entre los mapuches que reclaman sus tierras y el Estado chileno, que combate con dureza los ataques e incluso les ha aplicado la ley antiterrorista, algo que ha recibido el rechazo internacional. Francisco se colocó del lado de los derechos de los mapuches, y llenó la misa de gestos hacia ellos. Arrancó en su lengua, lo que provocó aplausos, mientras un grupos de miembros de ese pueblo con sus vestidos tradicionales cantaban y ofrecían una ceremonia en honor del Pontífice en medio de la misa”.



Algo semejante acontece en México, según lo reporta una revista, con la gestión de pasificación que llevan a cabo los obispos de la Provincia eclesiástica de Acapulco, con los esfuerzos pastorales por la reconciliación, abogando por la amnistía, según lo dice el Obispo de Chilpancingo, Dn. Salvador Rangel Mendoza: “Yo estoy de acuerdo con esa amnistía, siempre y cuando ayude a alcanzar la paz en México”. Y añade: “Desde al punto de vista cristiano, la ley está para el hombre y no el hombre para la ley. Así, no debemos ser esclavos de las leyes, aunque estemos en un estado de derecho. Las leyes deben servir para que los hombres vivan en paz y en concordia, pues de lo contrario no habrá ningún progreso”.



La experiencia pastoral muestra que no se puede lograr la paz sin perdón. Lo contrario es darle sustento al rencor y a la venganza como esperanza.

Así, para los delincuentes no hay más que las penas máximas sin esperanza. En México, el problema de la impunidad es muy grave, pero eliminarla no es para que reine la venganza, el desquite, la anulación.





