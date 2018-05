Ante las noticias falsas: desenmascarar

Al momento, las noticias falsas que más se propagan, son en torno al proceso político tan basto, que sacude al país. Por lo pronto le gana a las informaciones sobre la corrupción, la violencia provocada por el narcotráfico, los desaparecidos y las infinitas tonteras torpezas de Trump, el actual presidente de los Estados Unidos. Imposible que no nos lleguen tales informaciones, pero frente a ese hecho, hay el deber del ciudadano de desenmascarar, aunque a veces estamos en un ambiente donde quisiéramos creer, lo que no es cierto. En la 52 Jornada Mundial de los Medios de Comunicación, celebrada el pasado 13 de mayo, el Papa Francisco hacía esta observación:

“Ninguno de nosotros puede eximirse de la responsabilidad de hacer frente a estas falsedades. No es tarea fácil, por la desinformación se basa frecuentemente en discursos heterogéneos, intencionadamente evasivos que permiten y sutilmente engañosos, y se sirve a veces de mecanismo refinado. Por eso son loables las iniciativas educativas que permiten aprender a leer y valorar el contexto comunicativo, y enseñan a no ser divulgadores inconscientes de la desinformación, sino activos en el desvelamiento”(Francisco, 2).

Un ciudadano, o ciudadano creyente, es totalmente libre para apoya opciones políticas que le satisfagan, pero donde ya no se vale es el apoyo en falsedades o mentiras, para expresar su apoyo o simpatía. Nadie, propuesto para ejercer un cargo público, es perfecto o santo, pero sí puede tener una serie de atributos que ofrezcan confianza a los ciudadanos y en medio de las debilidades y torturas humanas, alguien vale la pena para que esté el frente de ejercicio de la política, aquella que fue calificada por el Papa Pío XI. Como el más alto grado del ejercicio de la caridad.

En cuestión política no es bueno permanecer indiferente. Pero es muy necesario actuar con amor a la verdad. Educar en la verdad es educar para el nacimiento de una nueva sociedad. No es sano ser mentirosos. No es bueno colaborar con la mentira. Es deber buscar con esfuerzo cual es el camino más sano para un advenimiento de la justicia. Cuando alguien piensa que todos los candidatos dicen lo mismo, que todos son lo mismo; que da lo mismo votar por uno que por otro, entonces con seguridad nos encontraremos con un ciudadano indefenso, manipulable, libre para “el voto útil” , que por inútil, se lo van a llevar al baile que luego no le agrada tanto. La verdad lleva al mundo de una justicia buena para todos.





jesus_delatorre@live.com.mx