En un momento crucial: obispo a candidatos

“Estamos en un momento crucial”, compartieron los obispos mexicanos en encuentros que tuvieron con cuatro candidatos disponibles, a la presidencia de la república, el pasado 12 y 13 de abril, en la sede de la Conferencia Episcopal Mexicana. Cada seis años, los obispos tienen estos encuentros con los candidatos en turno, a los que escuchan sin ofrecerles su voto, cumpliendo más bien con el deber de escuchar a quienes buscan alcanzar ocupar tan importante puesto en el país. Los obispos mexicanos, a través del Presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana(CEM). Cardenal José Francisco Robles Ortega, compartieron con los candidatos a la presidencia de la república, dos aspectos de la realidad nacional, que son dolor del país: los derechos humanos y el abatimiento de la pobreza. En ambos casos, los obispos tienen prácticas pastorales en sus respectivas diócesis, con los sellos propios de cada región.

Los obispo advierten que sobre estos anhelos y compromisos que ya están vigentes en sus prácticas pastorales, debe resplandecer: “Una Nación en la cual se respeten a plenitud los derechos humanos fundamentales. Principalmente la libertad de conciencia y la libertad de religión, lo que implica una relación de colaboración positiva entre las Iglesias y el Estado, enmarcada dentro de lo que se llama laicidad positiva. Sabemos que de estas libertades se desprende la plenitud de todas las demás”. En segundo aspecto de la realidad nacional, que comparten los obispos es el de “Un México más justo, solidario y participativo. El abatimiento de la pobreza, la generación de oportunidades para todos, el acceso a los servicios elementales, así como la promoción de los desfavorecidos –entre ellos, muchas mujeres y hermanos indígenas- son tareas prioritarias”. A los cuatro candidatos se les expuso que la centralidad de la economía debe ser el bien de la persona humana, de no hacerse así, el mercado, la especulación se chupan toda la riqueza del país.

La impunidad y la corrupción, no deben ser insalvables, para lo que se dice un Estado de Derecho. La violencia no tiene por que ser nuestro pan cotidiano. La vida no merece violentarse, pues estamos obligados a construir la nación como “casa para todos”. La educación con calidad. Contundentes, les dijeron: “Hoy, afirmamos que más que un jefe de gobierno, necesitamos un jefe de Estado, capaz de orientar con firmeza y suavidad los esfuerzos de la sociedad y el gobierno, con una mirada de largo alcance”.





