En esta columna semanal, insertamos íntegra, una nota periodística firmada por Enrique Aranda, que dice así: “Los 47 jueces de Estrasburgo: No existe el matrimonio homosexual. El tribunal de derechos humanos más importante del mundo ha dictado una sentencia sorprendente, el jueves 9 de junio.

“Los 47 jueces, de los 47 países del Consejo de Europa, que integran el pleno del Tribunal de Estrasburgo, el tribunal de derechos humanos más importante del mundo ha dictado una sentencia sorprendente el pasado 9 de junio. Por unanimidad, todos los 47 jueces, han aprobado la sentencia que estableces que no existe el derecho al matrimonio homosexual.

Sustentan su decisión en el artículo No. 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dicho artículo equivale a los artículos de los tratados sobre derechos humanos firmados por México: No. 17 del Pacto de San José y el No. 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahí se establece que …”el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia…”.Pero no es así. Específicamente quisieron preservar la institución natural del matrimonio.

También han dicho que el Convenio Europeo de Derechos Humanos consagra “el concepto tradicional del matrimonio, a saber, la unión de un hombre y de una mujer” y que no impone a los gobiernos la “obligación de abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo”. En cuanto al principio de no discriminación, el Tribunal de Estrasburgo también afirma que no hay tal discriminación y dice que...los Estados son libres de reservar el matrimonio únicamente a parejas heterosexuales. Laa opinión unánime de los 47 jueces de 47 diferentes países del Consejo de Europa dejan claro que hay un grave error por parte del Presiente Enrique Peña Nieto y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), en su interpretación de lo que es el matrimonio y n significado de lo que es discriminar. Con su interpretación, el Presidente y la SCJN violentan la realidad y corrompen el lenguaje”.

El citado comentario de los 47 jueces del Consejo Europeo, no contiene ninguna falta de respeto a homosexualismo y sus derivados. Sólo afirma la esencia del matrimonio y las líneas legislativas correctas en esta materia. Así es que siguen intactas las líneas pastorales de delicadeza y caridad en el trato con estas personas.







