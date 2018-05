En el estado actual de las campañas electorales, por lo manifestado en los medios de comunicación social, pareciera que la democracia se reduce a echarle motón al candidato puntero. Y éste que no se deja, agrava el ambiente y tensiona. Pareciera que la democracia, con los valores morales que implica, se redujera a observar lo que dicen las encuestas, que muchas de ellas están manipuladas por intereses. Esto nos lleva a concluir que en esta ocasión, para muchos, votar es un lío.

Pero hay que superar la confusión. La democracia no se cumple votando por el que gana o ganará. El quehacer del ciudadano es superar el mundo de la confusión, para emitir un voto que conduzca al apoyo al candidato o candidatos que mejor promuevan el bien común. Nuestro voto está llamado a despojarnos de cierto aire de soberbia, y no porque a uno le desagraden las opiniones de los que se proponen como candidatos, se piensa que lo mejor es no votar por nadie, ya que falsamente pensamos que todos los candidatos son lo mismo, todos dicen lo mismo, todos prometen lo mismo. Este modo no deja de ser peligroso en el ciudadano, pues lo más conveniente es conocer candidatos, su trayectoria, su rol moral, para que elijamos al que puede manejar políticas públicas de la manera más honesta.

Pero cuando frente a muchas solicitudes de voto, los valores fundamentales se encuentran sólo parcialmente enunciados, entonces toca al ciudadano ejercer una acción crítica que permita optar en conciencia por quienes puedan realizar en lo posible, el auténtico bien común, que no se cumple, cuando sólo a los ricos les va bien, y los pobres quedan desprotegidos.

Los obispos mexicanos nos dicen: “Hay que evitar a toda costa elegir en base al “mal menor”. En la enseñanza de la Iglesia, el mal moral no puede ser elegido nunca ni como fin ni como medio. El principio del “mal menor” solo aplica cuando los males en juego son de orden físico, no moral. En contextos complejos e imperfectos lo que debe imperar es la búsqueda del “bien posible” que aunque sea modesto, todos estamos obligados a procurar…lo prudente y responsable es elegir para cada puesto de elección popular a la persona más idónea y o dejarnos manipular para que votemos en bloque por un solo tipo de propuesta, de manera irreflexiva y mucho menos bajo alguna modalidad de “compra de voto”. A votar, pero no se deje engañar.





