Saber ver, saber juzgar, saber actuar

Los católicos militantes, lo mismo que los de sólo nombre, no tan fácil pueden evitar el tiempo de la Cuaresma. El mundo del mercado y del consumo, también lo toma muy en cuenta para ofrecer equipos para vacaciones y lugares donde vacacionar.

Por estos y otros muchos hechos, la Cuaresma conmueve la convivencia social y pocos piensan que el verdadero sentido cuaresmal sufre distorsiones muy severas, lejanas a los ambientes y escenarios propios de la reflexión seria y serena para enfrentarnos a la realidad, que nos arrastra con su fiebre de consumo, como ideal del vivir.



El Dn Luis Martín Barraza, Obispo de Torreón, con acierto pastoral, ha estado elaborando una columna periodística semanal. En la primera de ellas, nos ponderó la importancia del método de Revisión de Vida, propuesto por el Papa Juan XXIII en su Encíclica La Iglesia Madre y Maestra. Tal método probó su fuerza evangelizadora desde antes del Concilio Vaticano II, cruzó los tiempos del mismo Concilio. Fue recomendado, en el mismo Concilio, como un método muy valioso para la madurez de apostolado, principalmente el laical. En la Conferencia Episcopal Latinoamericana, se le observó como un importante medio de evangelización en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida.



Cuaresma es un tiempo fuerte de llamado a la conversión, o sea, hacia el cambio de modo de pensar, cambio de modo de querer, para pensar según los criterios de la Palabra de Dios, pero sin negar en lo más mínimo el dato de realidad. El creyente no cumple su misión en la vida ni en el mundo, si se le ocurre negarse a leer la realidad, para no observar sólo los hechos sino ir a fondo, al interior de los hechos, a las motivaciones de las personas que las conducen sobre determinados caminos de la vida. Vivimos en tiempos de confusión, que no sabemos por dónde arrancar, debido al desconocimiento que tenemos de la realidad.



¿Sabemos por qué, sobre determinados problemas humanos, la inmensa mayoría de los periodistas piensan lo mismo, y juzgan a quién piensa distinto como habitante fuera de la historia?

Es un dato de la realidad. ¿Sabemos por qué los periodistas, cuando hacen preguntas a jerarcas de la Iglesia, no saben preguntar sobre los quehaceres pastorales de la Iglesia, que son tantísimos, y sólo preguntan sobre pederastia, homosexualidad, nulidad matrimonial, relaciones Iglesia-Estado? Datos estos que revelan que la Iglesia, o las Iglesias, son un dato marginal por el desconocimiento de la realidad. Ojalá…





jesus_delatorre@live.com.mx