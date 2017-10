Reacción de los jóvenes

Ciclones, tormentas, temblores junto con pobreza y pobreza externa, con sus efectos productores de desastres, anidaron muy hondo en la población mexicana. Se movieron con generosidad organismos empresariales, grupos profesionistas entre los que estaban médicos, paramédicos, enfermeras y enfermeros, ´pero sobre todo quienes se dejaron impactar profundo fueron los muchachos y muchachas de la primera juventud. Se solidarizaron con todo tipo de organizaciones y ahora son motivo de estudio para ese sector poblacional que en algunos casos fueron tachados como el prototipo del descuido, el despiste, la distracción total. Todos hicieron un movimiento admirable de solidaridad.

Los acontecimientos aludidos se transformaron en una conciencia social solidaria en el país e internacionalmente. Son obra maestra para mostrarnos la necesidad de una educación humanista, centrada en el amor a la persona, sin distingo ninguno. Pero revelan corrupciones que impregnan a la sociedad mexicana.

Tanta energía mostrada en solidaridad ahora deja la pregunta, ¿podrá avanzar los caminos de la corrupción económica, política, social, disminuyan en el escenario nacional? ¿Se decidirán los cínicos a dar un viraje a su vida? ¿Se decidirán algunas poderosas cadenas de televisión, radio y prensa, a una novedosa atención a los pobres, para que no sean tan importantes los juegos de bolsa que son interés de algunos cuantos? ¿Seguirán siendo las noticias deportivas espacios grandes como para que interesen a quienes apenas tiene qué comer, o que andan vendiendo su casa para comprar alimentos y medicinas? No cabe duda que hay una gran reserva de solidaridad en México. ¿Cómo hacer que se convierta en un quehacer permanente de acción en favor del bien común? Ya sabemos que la reconstrucción del país nos va a llevar años y que por fuerza, algunas instituciones deberán hacer cambios severos. Esto quiere decir que la emergencia nacional no ha terminado, que por lo pronto, va para largo. Y en esta observación, que no se nos quiete la idea de que es necesario organizar foros, talleres de formación, etc., para realizar organizaciones de trabajo bien pensadas. Notificamos que el Pbro. Nelson García Elizondo, es el nuevo párroco de la Parroquia de San Miguel Arcángel de Matamoros, Coahuila.







jesus_delatorre@live.com.mx