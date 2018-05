52 Jornada Mundial de las comunicaciones sociales

Hoy propone la Iglesia, en su 52 Jornada Mundial de los Medios de Comunicación Social, la tarea de desenmascarar la falsedad no sólo en las noticias. Todo y todos los que nos caen gordos, los hacemos más desagradable poniéndoles las vestimentas de informaciones y noticias falsas. Para el día de hoy, el Papa Francisco se hace ésta pregunta “¿Qué hay de falso en las “noticias falsas?”-

La reflexión del Papa Francisco es esta: “Fake new” es un término discutido y también objeto de debate. Generalmente alude a la desinformación difundida online o en los medios de comunicación tradicionales.

Esta expresión se refiere, por tanto, a informaciones infundadas, basadas en datos inexistentes o distorsionados, que tiene como finalidad engañar o incluso manipular al lector para alcanzar determinados objetivos, influenciar las decisiones políticas u obtener ganancias económicas” (Francisco).

Para fundamentar su pensamiento, el Papa Francisco acude a un pasaje bíblico muy conocido cuando dice: “En la narración del pecado original, el tentador, efectivamente, se acerca a la mujer fingiendo ser su amigo e interesarse por su bien, y comienza su discurso con una afirmación verdadera, pero solo en parte:

“¿Conque Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín”?(G, 31).

En realidad, lo que Dios había dicho a Adán no era que no comieran de ningún árbol, sino tan sólo de un árbol. “Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán”. La mujer respondiendo se lo explica a la serpiente, pero se deja atraer por su provocación: “Podrán comer los frutos de los árboles del jardín; pero de fruto del árbol que está en la mitad del jardín nos ha dicho: “no coman ni lo toquen, de lo contrario morirán” (Gn. 3, 2). Este paje nos revela que ninguna información es inocua.

Estamos viviendo en un momento histórico en el que la verdad está sometida a palos, no sólo por el ambiente electoral, sino que se cruzan muchas informaciones falsas, con propuestas de verdad. Tanto el comunicador social como el lector, el televidente, tienen el deber de realizar la propuesta de Cristo: “La verdad les hará libres” (Jn. 8, 32). Habida cuenta de que para anular las falsedades lo mejor son las convicciones de las personas arraigas en el conocimiento de la realidad, desde donde se arraiga el fundamento de la información que debemos adquirir. Bien pensado, aquí no caben los fingimientos ni las medias tintas.











