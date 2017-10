Domund: el evangelio no es una ética sublime

El 22 de octubre se celebra el Día Mundial de las Misiones, en la Iglesia Católica. Tarea que si no se entiende bien, puede incomodar a quienes profesan otra denominación cristiana, incluso el agnosticismo o el ateísmo.

Muchos entienden que hablar de espíritu misional o de misiones, se trata de que todo mundo profese el catolicismo, aunque sea de alguna manera, y que el mejor comportamiento de un misionero es el proselitismo, incluso forzando con amenazas del infierno o de la exclusión religiosa de la manera que sea.

Ya hace bastantes décadas que la Iglesia católica entiende que por naturaleza, es misionera. Pero ser Iglesia misionera no se debe entender como el llamar a las puertas de los domicilios, crear expectativas con el mejoramiento de la economía por medio de despensas, como lo hacen algunos partidos políticos. Así como se compra el voto, de manera semejante se compra la adhesión a una determinada fe. El mejor misionero es el que se solidariza con quién sufre, con hondo amor a la justicia, a la verdad; con apego a la vida de honestad. El Evangelio no es una ideología. El evangelio es la persona de Jesús de Nazareth, su causa, su mensaje, su llamado a la compasión. Para este día, dice el Papa Francisco: “La misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad de éxodo continuo. Se trata de salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. La misión de la Iglesia estimula una actitud de continua peregrinación a través de los diversos desiertos de la vida, a través de las diversas experiencias de hambre y sed de verdad y de justicia. La misión de la Iglesia propone una experiencia de continuo exilio, para hacer sentir al hombre, sediento de infinito, su condición de exiliado camino hacia la patria final, entra el “ya” y el “todavía no” del Reino de los Cielos”(Núm 6)

El andar convencidos por estos caminos misionales, no ofrecen la seguridad los caminos de acceso o acercamiento al poder político, cuando lo más importante está en la fidelidad a la misión, a veces entre las persecuciones de los hombres y los consuelos del Espíritu Santo. Mientras tanto, no olvidemos que ya estamos a cerca de un mes en el que la Diócesis de Torreón recibirá a su cuarto Obispo. Pero Dn. José Guadalupe, Administrador Diocesano, manda en Torreón, con derechos propios de Obispo. Aun no es Obispo Emérito. Ya merito.







jesus_delatorre@live.com.mx