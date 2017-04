Homenajes y epitafios

En el pasado mes de marzo se sucedieron varios eventos de importancia el 24 y 25 se realizó IV encuentro de poetas Francisco Gonzalez León. En Lagos de Moreno. En el cual participaron varias personalidades de la literatura regional entre ellos Raúl Bañuelos. Un magno evento en el cual se destacó el homenaje a don Artemio González García. Mismo que al no poder asistir, por problemas de salud, pidió al poeta Jorge Souza que lo recibiera en su nombre. Así el nombre de dos premios Jalisco se conjugó en un homenaje. Esperando, así lo platicamos Jorge y un servidor, que sea valorado en las nuevas generaciones y por las autoridades del estado y la nación este importante poeta jalisciense. Don Artemio González García un destacado poeta y dramaturgo algo sometido a la ceguera de su pueblo. En el mismo evento también se destacó la ponencia de Silvia Quezada Camberos, misma que ofreció al público asistente una conferencia titulada la poesía de contenido social en tres escritoras jaliscienses. La cual tuve en suerte moderar. Sobre el trabajo de esta investigadora del Seminario de Cultura Mexicana y Académica de la Universidad de Guadalajara, cabe resaltar que en estos momentos es clave en el registro y difusión de nuestras plumas jaliscienses femeninas. Los resultados de esta investigación están integrándose en un diccionario donde se incluyen poetas, narradoras y dramaturgas residentes en el estado; y que tienen como mínimo una obra publicada. El resultado de su trabajo ha sido expuesto, seguirán causando expectativa en espacios como el Museo de la Ciudad. Esto a través de charlas y conferencias, situación que es plausible ya que todo esfuerzo encaminado a la difusión de nuestros talentos vivos es meritorio. Pero por otro lado también es necesario la preservación de la obra de quienes ya nos dejaron. En el final del mes pasado el 29 y el 30 de Marzo me entero por diversos medios del fallecimiento de tres figuras claves. El escritor Mario Ávila Bañuelos conocido como Mario Coz. Mismo que fuera parte del movimiento Infrarrealismo poético en el estado de Nayarit. El poeta oaxaqueño Juan Bañuelos y el cronista de la ciudad de Sayula, Jalisco, Federico Munguía Cárdenas. Tres figuras que hay que tener presentes, promover e impulsar su trabajo para que no caigan en el olvido como suele pasar en muchos casos de estos. Un minuto de aplausos para estos tres personajes de la cultura y las letras del país.