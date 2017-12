En el cierre de un año

Justo el día en que mi suegro, Don Eduardo Guillermo Bátiz López, se regresaba a su lugar de residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nos topamos en el camino a la altura de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara (UdeG) a una calandria. Mi suegro comentó, al ver una que paseaba turistas, que en esta viaje no tuvo ocasión de subirse a la tradicional calandria. Le comenté que existía la posibilidad de que en otro viaje no le fuera posible por el hecho de la apuesta del ayuntamiento de Guadalajara a desaparecerlas. Luego hablamos de toda una urbe y sus transformaciones. Y de como en distintas etapas, trienios y sexenios, se fue destruyendo el patrimonio histórico de la urbe y claro hablamos de la consabida existencia de la Guadalajara de sus años mozos. También habló de la casa de sus abuelos que hoy es el espacio de las oficinas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la avenida Hidalgo. Una casa recubierta de tenzontle y que dicho sea de paso es una de las fincas salvadas de la vorágine de crecimiento de la zona centro y de la destrucción para la ampliación de la rúa. Otra de las cosas que son de rememorar son los teatros y los espacios escénicos que sucumbieron al paso del tiempo. La ciudad deja mucho que desear, aunque hay que reconocer que en últimos años se ha tratado un poco de dignificar a la urbe y dotarle de infraestructura para las artes, pero no se ha logrado generar los suficientes espacios en cada barrio y colonia de la zona metropolitana para realmente asegurar un desarrollo cultural sustentable. Generar y sostener centros culturales barriales y apoyar de manera real y efectiva, y no de discurso solamente a los creadores, sin duda llevaría a Guadalajara a otro nivel, no el de las pasarelas culturales que no tienen repercusión ni seguimiento. Por ahora feliz año, a todos ustedes estimados lectores, con el favor del gran hacedor del universo, y la mirada. Continuaremos con esta columna, su columna Balurdo. Por mi parte queda agradecer a MILENIO JALISCO por este espacio y brindar por un año 2018 pleno de salud, fortuna y amor, también agradecer a la escritora y editora Marisol Gutiérrez Garduño por la inclusión de uno de mis textos narrativos en la antología Libres de la Editorial Hormiga Roja, un libro en el que incluye a varios escritores del país y que será presentado el día miércoles 7 de marzo de 2018 en Palacio de Bellas Artes en la ciudad de México. Les deseo un buen cierre del año viejo y un buen inicio del naciente 2018.