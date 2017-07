Letras con sabor al País Vasco

Uno de los personajes de las letras de la generación del 98 en España es Miguel de Unamuno. Un autor que dicho sea de paso es referenciado en el poema dramático “Hamlet o el Oscuro” del estridentista Manuel Maples Arce. De esa forma el poeta mexicano le ofrece un merecido reconocimiento al natural del país Vasco. “al Quijote contextura Unamuno le busco” Dice el mexicano Manuel Maples Arce. Y escribe el poeta y dramaturgo de Bilbao en la obra de teatro Sombras de Sueño: “Iré, Quijotesa marina, por esos mares eternamente niños, en busca (…) Sí, en busca de tu príncipe encantado, del hombre de tu libro (… ) Sí, del hombre de mi libro... el del libro de mi hombre, de mi Tulio, de mi(. . .)¡De tu Dulcineo! ¡Ay Quijotesa, Quijotesa!(…)” Siendo Miguel de Unamuno un autor de intensidad y profundidades como la misma España profunda lo es. Siendo unas de las plumas del siglo XX que tuvo una marcada influencia en la literatura de ambas continente. Razón por lo cual Maples Arce lo menciona en una especie de metateatralidad. Lo que es un hecho es que Manuel en su Hamlet o el oscuro tiene una influencia literaria de Miguel de la cual es consciente y es en parte lo que sirve de eje de su poema dramático. De ahí la referencia a Manuel Unamuno. Esto incluso se observa cuando Maples habla del “¿Cómo sería la alborada de aquella edad sibilina, el Jardín y la serpiente” en una clara alusión al mito de Adán y Eva. El cual es también punto de referencia de Unamuno que escribe: “de aquí salimos. Nuestro primer padre no fue Adán, fue Noé. ¡Y la humanidad acabará en un arca, los que queden, la última familia, y hundiéndose en la mar. . . ! Y la mar es la historia” Siendo la obra de Manuel Maples una revisión de la mitificación de un personaje, vuelto personaje de su personaje. La mitificación de la cual también habla Manuel Unamuno en su obra de teatro. “Todo es uno. El hombre podrá ser Quijote o Sancho; la mujer, papaíto, es Quijotesca y Sancha en uno... Nuestro ideal es la realidad. . .” Apunta Miguel de Unamuno. El ideal de frente a una realidad que reconstruida en el acto mismo de la violencia vuelta puntero de una existencias. Así el poeta del poema dramático de Manuel Maples Arce cuestiona: “Se te paso la mano” y le responde Hamlet “El poder es el poder, yo reino por mi cabeza, y no por lo que otros ven”. Los personajes de ambos autores se confrontan frente a la necesidad de una definición y tienen punto de confluencia en sus en la definición conceptual y física de sus personajes e incluso en transexualismos. En Hamlet y el oscuro entre el poeta que invoca y el Hamlet se marca un conflicto de definición lo cual a su manera es referida por Unamuno lo siguiente: “-No, sino poeta, mujer poeta, no poetisa. . , No me gusta eso de poetisa. . . Hombre poeta, mujer poeta. . .¿Y es que no hay en los hombres algo que corresponda a eso que usted llama, con tanto desdén, poetisa? (…) Sí, los machos que yo llamaría. . . , “poetos”.(…) Tiene gracia. . . Ellos son los que no la tienen. Y, como le digo, poeta es común de dos.(…)¿Quiere decir que el poeta y la poeta no tienen sexo?”. Dos textos que valdría la pena leer en pantalla doble para hacer un análisis comparativo y exhaustivo. Claro está acompañado de un buen vino tinto con unas tapas. Tal vez para adentrarse en ese mar de sensaciones con sabor a mar, a Mediterráneo o a Canal de la Mancha. Por lo pronto los invito, hoy viernes 14 de Julio, a la presentación del número 2 de la Revista Panóptica en su edición especial, impresa. Estará en la presentación el poeta del País Vasco Juan Manuel Uria y Sihara Nuño quien junto con Uria regresa de España. También participa en la presentación de la Revista el poeta, premio Jalisco, y, columnistas de MILENIO Jorge Souza. Quien en este número 2 de Panóptica publica textos en rumano y español. Al igual que Juan Manuel Uria presenta textos en Éusquera y en español. Teniéndose también la participación del narrador Juan Carlos Gallegos y del novel poeta y músico Axel Aceves, también se cuenta con la obra plástica de Daniela Nuño. La velada literaria la organiza Blanca Bátiz, subdirectora de la Revista Virtual Panóptica y también poeta. Los esperamos en punto de las 18:00 horas en la librería Ferragus con domicilio en Liceo 194.