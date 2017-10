Gobierno busca ‘nuevos socios’ en los penales

Trece mil 500 millones de pesos al año cuesta mantener el sistema carcelario mexicano, de acuerdo al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del Congreso de la Unión.

Ocho de cada 10 internos en México perdieron su libertad por delitos del fuero común y el porcentaje restante corresponde a delitos federales, aunque las cifras de readaptación social poco se conocen.

Por lo menos en los penales de Nuevo León no parece haber progresos. Los frecuentes motines que ya acumulan decenas de muertos, solo en estos dos años del actual sexenio estatal, obligan a preguntar ¿por qué no hay nuevos procesos penales contra sus directivos?, como los que aún enfrentan los ex funcionarios encarcelados tras el motín que dejó 49 muertos en febrero de 2016 en el penal del Topo Chico.

En el último motín de Cadereyta hubo 18 decesos, de acuerdo a cifras oficiales, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos contabilizó 80 lesionados que requirieron atención médica.

Por eso suena a improvisación la propuesta del secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, para salir del paso frente a los diputados del Congreso del Estado, ante quienes compareció para la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Dijo que ya estudian entregar a manos privadas la operación de los servicios de comida, limpieza, lavandería, transporte y algunos más, con excepción de la seguridad, que es justamente el problema que aqueja a los penales de Nuevo León.

Los reclusorios de todo el país sufren una saturación que llama a sospecha, porque se han convertido en un lucrativo negocio para las bandas del crimen organizado que los controlan, pero también para los funcionarios corruptos que comparten con ellos las cuotas cobradas a los internos a cambio de que vivan en paz.

Por eso la idea de Manuel González podría ser peligrosa, porque implica meter nuevos socios al negocio de los penales.

A menos, claro, que como en el Cobijagate, el compadre de algún alto funcionario tenga ya conformadas las empresas que brindarían los servicios que planean concesionar.

javier.sepulveda@milenio.com