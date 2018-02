Ex alcaldes ‘reciclados’: entre la escasez y la desfachatez

La elección local de 2018 en Nuevo León será la de los ex alcaldes, cortesía del PRI y del PAN en Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Apodaca.

En la capital del estado, Felipe de Jesús Cantú, alcalde de 2000 a 2003, buscará recuperar el Palacio de Cristal para el albiazul.

Adalberto Madero, quien gobernó Monterrey entre 2006 y 2009, renunció hace una semana al PAN y se inscribió como precandidato a la misma alcaldía por el Partido Verde.

En el 2015, Felipe quedó en tercer lugar como candidato a la gubernatura, en tanto Madero se quedó en el camino en la contienda interna por esa misma candidatura. Hoy, tres años después, ambos se conforman con postularse para el mismo puesto que ya tuvieron.

En Guadalupe, todo apunta a que se enfrentarán una ex alcaldesa del PRI, Cristina Díaz, contra un ex munícipe del PAN, Pedro Garza: una viene del Senado y aspiró a ser candidata a gobernadora en 2015, cuando Ivonne Álvarez le ganó en la contienda interna; el otro viene de una diputación federal.

En el caso de San Nicolás, regresa al ruedo Zeferino Salgado Almaguer, quien ya fue alcalde, su hermano Pedro también y cual si fuera título nobiliario heredable, Chefo ya prepara su retorno al trono nicolaíta.

Apodaca es otro caso: pretende volver a ser alcalde el priista César Garza, quien luego fue también munícipe de Guadalupe. Dice que quiere volver a gobernar Apodaca para ser el orgullo de su padre y darle un ejemplo a su hijo de cómo hacer política de manera limpia. Será que desaprovechó las dos oportunidades anteriores.

Más allá de la sensiblería barata de cada uno de estos personajes, unos con hijos necesitados de ejemplos y otros con vástagos que ya no caben en ninguna candidatura, llama la atención la pobreza de militantes en el PRI y el PAN. Y serán los mismos que buscarán la gubernatura en 2021.

Así como la Constitución impide a los ex presidentes y ex gobernadores volver a postularse al cargo por el resto de sus vidas, debería operar para los ex alcaldes. Una reelección inmediata y adiós para siempre.

Es un asunto de dignidad ante tanta desfachatez.

