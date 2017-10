Ciudades sostenibles e ideas radicales

Vivir en comunidades sostenibles es una aspiración de muchos ciudadanos a escala mundial. ¿Qué significa este término? En el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se menciona el término en el capítulo 11, en donde dice claramente que "no es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos".

Hace 40 años que vivo en los barrios centrales de la Ciudad de México. La decisión de mudarnos en 1980 a la colonia Roma y en 1987 a la Condesa la tomó mi padre, el arquitecto Félix Sánchez Aguilar, quien decidió vivir cerca de su trabajo para poder ir a pie y evitar perder el tiempo en traslados innecesarios. Como él dice: "La mejor movilidad es no moverse". En mi caso, nunca supe lo que significa vivir en una casa, y por tanto le tengo mucho cariño a los barrios de mi ciudad. Es en los barrios centrales en donde me ha tocado trabajar desde 1996 como arquitecto y desarrollador haciendo edificios de departamentos y otros usos en el proceso de construir nuestra ciudad. Debido a esto, desde muy temprano entendí que el automóvil es para moverse a otras ciudades y no para moverse dentro de la CdMx. Volviendo al tema de la transformación radical de los espacios urbanos, resulta que en nuestra ciudad hemos asignado demasiado espacio a estacionamientos, al grado de que en edificios de oficinas se construye prácticamente un metro de uso de oficinas por un metro de estacionamiento. A partir del 11 de julio del presente año la normativa de estacionamientos sufrió un cambio positivo más no radical, ya que pone un máximo número a los estacionamientos que se construirán en la ciudad central. Sin profundizar en el tema de los estacionamientos, diría que deberían erradicarse las plazas privadas de estacionamiento en las zonas centrales de la ciudad y cobrar al desarrollo un impuesto que permita invertir en transporte público. Deberíamos aspirar a movernos de esta manera en un proyecto de comunidad sostenible.

El PNUD habla del acceso a la vivienda, y en ese sentido podemos hablar de que en la ciudad central no existe hoy vivienda accesible para la demanda de la población. La ciudad central de hecho es la zona más cara de la ciudad, y con la renovación del parque habitacional que se da año con año, cada día es más difícil poder lograr este objetivo. La propuesta radical en este sentido tendría que ver con eliminar la necesidad de ser dueños de la vivienda. Probablemente la vivienda en renta es la solución, debemos construir políticas de incentivos a los desarrolladores que construyan vivienda económica en renta en la ciudad a cambio de premios al desarrollo; es una forma de llevar adelante un desarrollo mezclado, como sucede con la regla del 80/20 en ciudades como Nueva York, en donde a los desarrolladores que pongan 20 por ciento de sus viviendas en renta económica obtienen un premio al desarrollo de otro 80 por ciento. Esto implicaría un cambio de cultura en el sentido de dejar de pensar que todos necesitamos adquirir una vivienda, cuando en realidad lo importante es poder tener acceso a ella aunque sea a través de la renta.

Por último, y para dejar abierta la conversación, ya que el desarrollo de comunidades sostenibles tiene muchas más aristas, quisiera comentar que en el acceso a los servicios de educación, cultura, deporte, salud, comercios, espacios públicos, etcétera, que fue parte integrante de los grandes proyectos multifamiliares del México moderno, en proyectos como el Conjunto Unidad Independencia, diseñado por los arquitectos Alejandro Prieto y José María Gutiérrez en 1959 para el IMSS, se ha obviado esta mezcla y a través de la iniciativa de los desarrolladores prácticamente se ha convertido en la construcción de centros comerciales que aterrizan como naves espaciales en todos los barrios de nuestra ciudad. Es importante darnos cuenta que no alcanza con estos programas comerciales para tejer una comunidad sostenible sino que se necesita calibrar vivienda, servicios, equipamientos y espacios públicos para garantizar la inclusión y participación de toda la sociedad en nuestras comunidades.



*Arquitecto y maestro en Ciencias y Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios