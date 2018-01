Promesas, ‘ratings’ y próximas voces

Durante un proceso electoral, los candidatos se desviven en propuestas y ofertas para los ciudadanos; el sector telecomunicaciones no es la excepción, pues representa una veta política —que conocen los candidatos— como ofrecer “gratuidad y mejores” servicios de telecomunicaciones. El punto importante es explicar cómo y de qué manera lo van a lograr. Indudablemente, un punto de partida es la reforma de telecomunicaciones 2013-2014.

En ese sector, la izquierda ha referido que privilegiará el otorgamiento de concesiones sociales; tal vez no ha entendido que no se trata de ampliar un régimen de acciones afirmativas a favor de un grupo, sino de generar condiciones para toda la población. La derecha hace alusión a una “agenda digital” que promueva la inclusión financiera y la economía digital, pero no refiere cómo ampliar la infraestructura que sostiene los servicios digitales; de nada sirve una app para comprar un bien o para consultar tu estado bancario si no hay señal o la comunicación se interrumpe. El partido gobernante apuesta por seguir en la ruta de la reforma de 2013, pero sin una reflexión de los puntos que se pueden afinar o corregir.

Esperemos que la precariedad de las ofertas no implique falta de rumbo, aunque éste sea muy claro: generar condiciones para que los actuales y nuevos oferentes sigan invirtiendo, instalando torres y ductos, cableado, renovando equipos tecnológicos y que no enfrenten una competencia que los desplace o les restrinja el acceso al mercado.

Interferencias

• En la televisión abierta la oferta de contenidos muestra una constante de crecimiento y competencia. No obstante, resalta que de acuerdo con Nielsen-Ibope México, Televisa sigue a la delantera en los diferentes segmentos de programas con mayor número de espectadores; simplemente, el 23 de enero, Las Estrellas y Canal 5 registraron una audiencia promedio de entre 2.2 millones y 3.5 millones, y que La rosa de Guadalupe se impuso a Exatlón México.

• En 2018 habrá nuevas voces en la radiodifusión: estamos hablando de 141 nuevas estaciones de radio 114 en la banda de FM y 27 en AM como resultado de la licitación IFT-4. El Ifetel ha manifestado que alrededor de 70 estaciones han presentado para revisión sus planes técnicos, es decir, que aún faltaría la mitad de los nuevos concesionarios; según el regulador, 50 estaciones ya tienen el visto bueno para arrancar operaciones, y aunque tienen 180 días hábiles para hacerlo —aproximadamente hasta septiembre de 2018—, muchos podrían iniciar transmisiones antes.

