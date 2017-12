En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés), por tres votos a favor y dos en contra, aprobó una nueva norma sobre los servicios de internet que acaba con la “neutralidad de la red” (garantizaba internet como un servicio público de libre e igual acceso), con lo que dio por terminada la reforma de 2015 de Barack Obama.

Este debate en el país vecino ha tenido variantes a lo largo de los años; comenzó en 2002 cuando la FCC emitió una resolución concluyendo que los sistemas de módem de cable y DSL eran “servicios de información” y, por lo tanto, no estaban sujetos a las reglas de acceso que tradicionalmente se imponían a las compañías telefónicas tradicionales. Al mismo tiempo, los operadores experimentaron con posibles restricciones y prácticas respecto a la forma en que los usuarios podían utilizar su conexión a la red.

Como respuesta, los proveedores de contenido por internet se organizaron y formaron un consorcio para establecer “principios de conectividad”, que limitarían la capacidad de los operadores de las redes de realizar prácticas anticompetitivas. Este tipo de “autorregulación” era apoyada por la FCC. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los años comprendidos entre 2005 y 2009 se caracterizaron por litigios por prácticas anticompetitivas.

En 2010 la Comisión Federal de Comunicaciones adoptó, por primera vez, una regulación explícita respecto a la neutralidad de red denominada open internet order (OIO, como se le conoce) para prevenir que los proveedores de servicios de internet de banda ancha bloquearan o interfi rieran con el tráfi co de la red. Esta regulación descansaba sobre cuatro principios básicos: transparencia, no bloqueo, no discriminación y manejo razonable de la red.

En 2014, la Corte estadunidense, como parte de un litigio iniciado por Verizon, estableció que la comisión utilizó un marco legal cuestionable al emitir la OIO y carecía de la autoridad para asegurar el cumplimiento de la ley.

En mayo de 2017, con la administración Trump, la FCC propuso regresar al esquema de regulación limitada que imperaba antes de 2010.

Ante esta situación, la republicana Marsha Blackburn, en la Cámara de Representantes, dio a conocer la Ley de Preservación de Internet Abierto, un proyecto de ley que restablecería dos de los principios en contra de la neutralidad de la red; pero permitiría otras como la capacidad de los proveedores de internet para acelerar los sitios web que den dinero a cambio, lo que le ha motivado críticas; lo más proclive es que el tema llegue al poder judicial.

jogomez18@gmail.com